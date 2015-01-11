«Ипотечные каникулы» могут быть введены для семей при рождении второго ребенка

Законопроекты по «ипотечным каникулам» и продлению сроков субсидирования процентной ставки будут внесены в Госдуму до 25 марта. Единороссы предлагают улучшить разработанные по поручению президента механизмы для поддержки семей с детьми.

Предложения выработаны участниками дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека», заявила координатор площадки, ректор РГС Наталья Починок. Резолюция будет представлена на заседании Президиума Генерального совета Партии 21 марта.

Единороссы предложили правительству РФ снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке. Также, по их мнению, необходимо уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков (с двух месяцев до одного месяца с момента обращения), предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми, независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах».

Единороссы предлагают максимально расширить перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков. Президент предложил ввести «ипотечные каникулы» для заемщиков, попавших в трудную ситуацию (потерявших работу). Предлагается предоставлять отсрочку по «ипотечным платежам» и при рождении второго ребенка.

«Ведь в настоящее время обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и последующую беременности только потому, что хотят как можно быстрее погасить этот кредит», – отметила Госдумы Татьяна Цыбизова.

Единороссы Челябинской области полностью поддерживают данное предложение. Как отметила региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», заместитель председателя Законодательного Собрания региона Марина Поддубная, региональная практика также показывает, что семье, выплачивающей ипотеку за жилье, сложно решиться на рождение второго ребенка. По ее словам, включение в список оснований для получения «ипотечных каникул» рождение второго ребенка, «позволит существенно облегчить финансовую нагрузку на семью в то время, пока мама находится в отпуске по уходу за ребенком». «Такие меры особенно важны сейчас, когда подошло время становиться родителями малочисленному поколению людей, рожденных в 1990-е годы», – подчеркнула вице-спикер.

Напомним, в феврале текущего года в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку, дополнительные законодательные гарантии.

«Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», - заявил Владимир Путин.

Президент России также поставил задачу выстроить систему всесторонней поддержки семьи. Так, на федеральном уровне будет повышен размер выплат на первого и второго ребенка с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Почти в два раза увеличится пособие по уходу за детьми-инвалидами. Будет снижена налоговая нагрузка для семей с детьми.

Так, Владимир Путин поручил ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок. Из федерального бюджета «гасить» 450 тысяч рублей за ипотечный кредит многодетной семьи. Как отметил президент, эта мера будет начнет действовать задним числом, с 1 января 2019 года. С учетом материнского капитала сумма поддержки составит 900 тысяч рублей.

Предлагается ввести льготы по ипотеке для многодетных семей. Процентная ставка составит 9 % на весь срок действия ипотечного договора.

«В Челябинской области с начала 2019 года до 26 тысяч рублей в месяц вырос размер ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Стали больше минимальные и максимальные размеры пособия по беременности и родам. Принято решение об индексации федерального материнского капитала с 2020 года», – также сообщила Марина Поддубная.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/ipotechnye-kanikuly-mogut-byt-vvedeny-dlya-semey-pri-rozhdenii-vtorogo-rebenka