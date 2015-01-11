Главная новость вторника: отставка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Средства массовой информации облетело обращение бывшего Главы региона:

Уважаемые Южноуральцы!

Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке.

Это моё личное решение.

Уважаемые земляки!

Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас.

Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы. Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью.

Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.

Сделано многое, но впереди новые цели и задачи.

Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю Державы!

Борис Дубровский

http://gubernator74.ru/news/obraschenie-24039