Главная новость вторника: отставка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Средства массовой информации облетело обращение бывшего Главы региона:
Уважаемые Южноуральцы!
Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке.
Это моё личное решение.
Уважаемые земляки!
Благодарю вас за поддержку, которую ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас.
Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы. Я всегда дорожил вашим добрым словом и поддержкой, вашей отзывчивостью и открытостью.
Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.
Сделано многое, но впереди новые цели и задачи.
Мира и добра вам, дорогие земляки, процветания нашему опорному краю Державы!
Борис Дубровский
http://gubernator74.ru/news/obraschenie-24039
Ключевые теги: Дубровский, отставка, Челябинская область.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать