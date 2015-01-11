Алексея Текслера представили южноуральской элите

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов представил членам правительства временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

На церемонию собрались представители исполнительной и законодательной власти региона, сенаторы Совета Федерации, главы муниципалитетов, силовики, представители традиционных конфессий, журналисты – всего около 300 человек. Во избежание столпотворения гостей рассаживали по заранее составленному плану.

Николай Цуканов зачитал Указ президента, которым Алексей Текслер назначен врио главы Южного Урала. «Алексей Леонидович – наш земляк, родился здесь, не понаслышке знает регион, его специфику. Прошел большой трудовой путь на Норильском комбинате, руководил Норильском, работал в министерстве энергетики. Среди основных задач – обеспечение честной кампании по выборам губернатора, подготовка к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинская область демонстрирует экономический рост, но есть масса проблем, которые вам предстоит решить», – отметил Николай Цуканов.

Полпред поблагодарил бывшего губернатора Бориса Дубровского и его команду за многолетнюю работу. В ответ экс-губернатор отметил высокую оценку его работы на посту главы региона со стороны полпредства.

«Да, вопросов остается много, но я принял решение об отставке. Нужны новые идеи и подходы. Уверен, что решение о сложении полномочий было правильным. Новая команда, которая будет сформирована, сможет дать импульс развитию Челябинской области. Стартовые условия, в которых новая команда будет работать, отличаются от тех, в которых работали мы. Скажу кратко: когда мы пять лет назад заходили, бюджет был дефицитным. Теперь мы два года подряд имеем профицитный бюджет и зарабатываем приходную часть бюджета – это наш общий результат. Уверен, что эти стартовые условия позволят реализовать амбициозные решения и проекты и что важно – дадут четкое понимание, что социальные гарантии будут исполнены. Желаю успехов в труде на благо жителей Челябинской области», – заявил Борис Дубровский.

С трибуны в зал Бориса Дубровского проводили аплодисментами. Алексей Текслер в приветственном слове отметил, что для него большая честь возглавить регион, который является его родиной.

«Жизнь не стоит на месте, нам всем вместе предстоит сделать многое, чтобы продолжить развитие региона во благо людей. Задачи – нацпроекты, в первую очередь – решение экологических проблем, транспорт, социальная сфера, сельское хозяйство. Планирует опираться на местные кадры, важна обратная связь с населением, рассчитываю на взаимодействие со всеми теми, кто присутствует здесь в зале и с населением. Открытость власти – залог решения всех задач. Есть доверие президента. Это очень важно, но не менее важно – заслужить доверие жителей Челябинской области. Буду заниматься этим каждый день. В 2020 году предстоит провести саммиты – успешность подготовки и проведения будет нашим с вами знаком качества. Наш регион должен стать современным, удобным для жизни. Чтобы все – от детей до представителей старшего поколения – чувствовали себя комфортно, хотели жить и работать здесь», – заявил Алексей Текслер.

Полпред Николай Цуканов подчеркнул, что нет никаких предпосылок для переноса саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска. Вся подготовительная работа велась качественно. Он пожелал врио губернатора при принятии важных решений опираться на мнение жителей, тогда «проблемы будут решены успешно». В завершении Николай Цуканов вручил Алексею Текслеру книгу «Политика мудрого».

Журналистам врио губернатора сообщил, что среди первоочередных задач – поездка по территориям и изучение проблем, которые волнуют людей.

Напомним, 19 марта президент Владимир Путин принял отставку Бориса Дубровского и назначил и.о. губернатора первого замминистра Минэнерго Алексея Текслера. Правительство Челябинской области ушло в отставку вместе с губернатором – до переназначения все министры и заместители главы региона будут работать с приставкой «и.о.».

https://dostup1.ru/politics/Alexeya-Texlera-predstavili-yuzhnouralskoy-elite_114675.html