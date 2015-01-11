Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.03.2019

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 25 марта 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 6 град. С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 98 %

• ветер нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП,

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1. В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 35 п.6,7,8, Строительная 34 с 9 до окончания

Семенова 25, Набережная 25, К.Маркса 32 п-11, К.Маркса 17 с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения Победы 2 с 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 35 п- 6,7,8, Гайдара 26 п-9,10 с 9 до окончания

Семенова 25, Набережная 21 п-1,2, Набережная 25, К. Маркса 17, К.Маркса 32 п. 11, Космонавтов 14

с 9 до 12 часов

К.Маркса 10 п-2, К.Маркса 32 п-5,6 с 9 до 16 часов

Вниманию озерчан!

25 марта на территории Челябинской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололед, порывы ветра до 17-22 м/с.

Вниманию жителей округа!

25 и 26 марта 2019 года будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

27 марта 2019 состоится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны области с подачей сигнала «Внимание всем!» и запуском всех электросирен и громкоговорителей.

Запуск электросирен будет произведён в 11.35 и 13.00 по местному времени. Продолжительность сигнала до 5 минут.

К сведению жителей округа!

В связи с повышением температуры воздуха, высока вероятность образования наледи на крышах домов и внезапного схода снежных масс на тротуар. Будьте осторожны!

Вниманию руководителей организаций!

В связи с большой снеговой нагрузкой, образованием наледи, в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрушением кровли зданий и сооружений, увеличением травматизма среди населения, увеличением количества ДТП, предлагается:

- организовать работу и контроль за выполнением мероприятий по очистке крыш зданий жилого, административного, производственного назначения, в том числе широкопролетных сооружений, остановочных комплексов от снега и наледи, очистке и посыпке тротуаров и дорог.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 25 марта 2019 года

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах слабый гололед, слабое налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, отдельные порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью минус 1-6º, при прояснении до минус 9º, днем плюс 4-9º.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: днем отдельные порывы ветра 17-22 м/с.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха сохраняется рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _137_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/38867/