Снежинцы аплодировали стоя юным озерским музыкантам

22 марта Снежинская Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского принимала гостей из Озерска – хор и оркестр Детской музыкальной школы № 1 с программой «Дорогами Победы», посвященной великому историческому событию.

К началу концерта в зале собрались представители Совета ветеранов, преподаватели и учащиеся ДМШ, родители и те, кто любит хоровою и оркестровую музыку.

Теплая обстановка установилась с первого же выступления. Зрители с восторгом приветствовали произведения композиторов Г. Свиридова, А. Петрова в исполнении оркестра народных инструментов (руководитель Ирина Хохрякова, солисты Татьяна Карцева - фортепиано, Артем Алексеенко - ксилофон), песни советских композиторов «Алеша», «Криницы», «Катюша», «Смуглянка», «Аист на крыше» и другие популярные песни - их исполнили хор ДМШ № 1 (руководитель Светлана Кривенко), арт-группа «Премьера» (руководитель Анастасия Рыбакова) и солисты Григорий Лебедев, Марьяна Ермакова, Ольга Талочкина.

Песню «День Победы», которая завершала программу, пели всем залом. Солисту Григорию Лебедева, хору и оркестру зрители аплодировали стоя.

Озерских гостей от имени Снежинска поблагодарила за прекрасную концертную программу директор музыкальной школы Елена Сафонова. Она высказала общее мнение, что сотрудничество детских музыкальных школ двух городов должно и будет продолжаться.

По материалам сайта http://dmsh.snzadm.ru.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38874/