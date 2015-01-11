Почтальонам на Южном Урале выдали резиновые сапоги, чтобы не сорвать сроки доставки пенсий

Для почтальонов Челябинской области закупили 1200 пар резиновых сапог – чтобы пенсии и корреспонденция доставлялись жителям без задержек.
Почтальонам приходится ежедневно проходить по 8-9 километров. А в период весенней распутицы преодолевать такие расстояния становится проблематично. Но снабжают такой обувью сотрудников Почты не только для их личного комфорта, но и с целью предотвратить «сезонные риски».
«Пенсии и другие выплаты доставляются населению строго по графику. Наша задача – не допустить сбоев в обслуживании населения. Мы заранее готовимся к сезонным рискам, чтобы вопреки погодным условиям выплаты и почту доставить клиентам в срок», – пояснили в пресс-службе.
Из-за непогоды южноуральские почтовики пострадали несколько лет назад. В августе 2013 года сильные ливни нарушили почтовое сообщение между поселками в Нагайбакском районе. Там машины с корреспонденцией не смогли проехать к адресатам, а вот люди добрались во все населенные пункты даже в экстремальных условиях и доставили пенсии в срок. Теперь же на случай размыва дорог предусмотрены запасные маршруты доставки почты.
https://www.cheltv.ru/pochtalonam-na-yuzhnom-urale-vydali-rezinovye-sapogi-chtoby-ne-sryvat-sroki-dostavki-pensij/
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