Социальные пенсии южноуральцев поднимут на 200 рублей

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексируют на 2%.

Повышение коснется 84 тыс. пенсионеров Южного Урала, включая 80,9 тыс. получателей социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 182 рубля и составит 9 тыс. 311 рублей.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы повысится на 285 рублей и составит 14,5 тыс. рублей. Пенсии граждан, которые получили военную травму, вырастут до 14 тыс. 746 рублей.

https://dostup1.ru/finance/Sotsialnye-pensii-yuzhnouraltsev-podnimut-na-200-rubley_114862.html