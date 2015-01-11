«Диктант Победы” пройдет на Южном Урале

Южноуральцев приглашают написать “Диктант Победы”. Это проект партии “Единая Россия”. Акцию проведут 7 мая.

Участникам надо будет ответить на двадцать вопросов о Великой Отечественной войне. Разработкой теста занимается Российское историческое общество. Причем будет три варианта заданий – одно для московского часового пояса (кстати, сюда попала и Челябинская область), второй – для дальневосточного, третий – для интернет-пользователей. Победители конкурса, заявляют в “Единой России”, получат ценные призы. Для южноуральцев диктант начнется 7 мая в 14:00 по московскому времени.

https://www.cheltv.ru/diktant-pobedy-projdet-na-yuzhnom-urale/