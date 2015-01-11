Отличный результат. «Трактор» вошел в ТОП-10 клубов КХЛ

Хоккейный клуб «Трактор» сохранил место в десятке лучших команд Континентальной Хоккейной Лиги. Эксперты отмечают, что челябинским игрокам показать такой результат удается второй год подряд.

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги представил рейтинг клубов по итогам регулярных чемпионатов. «Трактор» занял в нем десятую строчку. Оценивались не только спортивные результаты, но и вместимость и заполняемость арены, своевременность выплат зарплат игрокам, ТВ-индекс и другие показатели, пояснили в пресс-службе.

Эксперты отметили, что челябинский клуб уверенно сохраняет место в топ-10 из 25 клубов КХЛ – два года назад он был только на 14 позиции.

«То, что «Трактор» второй год в десятке лучших клубов — это отличный результат. В этом рейтинге один из главных показателей — спортивные достижения. И если бы не травмы наших ведущих игроков, выступление в Чемпионате наверняка было бы лучше. А значит, позиции «Трактора» в рейтинге могли быть еще выше. Тем не менее, наша команда очень высоко котируется в КХЛ», – прокомментировал хоккейный эксперт Анатолий Картаев.

Добавим, что помимо «Трактора» в десятку сильнейших вошел еще один южноуральский клуб. Магнитогорский «Металлург» занял в рейтинге пятую строчку.

https://www.cheltv.ru/otlichnyj-rezultat-traktor-voshel-v-top-10-klubov-khl/