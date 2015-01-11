На страже здоровой конкуренции. ФАС отмечает 15-летие

Пятнадцать лет на страже здоровой конкуренции. ФАС России отмечает юбилей.

Сегодня антимонопольное законодательство России стабильно входит в 20-ку самых эффективных среди всех стран мира.

Здоровая конкуренция в нашей стране стала возможна с 2004-го года – с появлением Федеральной антимонопольной службы, которая почти сразу ввела штрафы за нечестную борьбу за место под солнцем.

“Обязаны многие сферы проводить торги. В частности, например, обязательные торги по водным, рыбным ресурсам, выбору регоператора”, – отмечает руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова.

В рейтинге самых громких дел Челябинского УФАС за 15 лет, к примеру, дело “Первого хлебокомбината”, взвинтившего в 2007 году цены на хлеб. Пять лет назад шла борьба с 18 страховыми компаниями, которые в сговоре незаконно навязывали клиентам дополнительные услуги.

https://www.cheltv.ru/na-strazhe-zdorovoj-konkurentsii-fas-otmechaet-15-letie/