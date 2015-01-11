4-го мая в Озёрске пройдёт 6-й региональный театрально-танцевальный фестиваль «Театр чистых эмоций»

4 мая в Театре драмы и комедии "Наш дом" пройдёт 6-й региональный театрально-танцевальный фестиваль "Театр чистых эмоций", темой которого на этот раз станет известная и любимая многими сказка "Красавица и чудовище"!
Режиссёр: Андрей Сюськин.
Авторы идеи: Светлана Худякова и Ирина Ширванова.
Актеры:
Анастасия Борисова
Никита Воробьев
Василий Казанцев
Вадим Мелков
Александра Ельцова
Яна Поздеева
Андрей Иодловский
Анна Антонова
Геннадий Зимбель
Как и всегда за танцевальные номера отвечают ученики Арт-школы Светланы Худяковой S'ТАНЦИЯ 74!
Перед началом действа всех ждёт большой сюрприз!
Билеты со следующей недели ТОЛЬКО в кассе Театра "Наш дом", а также у организаторов(телефоны +79068606045 и +79227311065)
Ключевые теги: театр чистых эмоций, Красавиц и чудовище, Озёрск, театр Наш Дом.
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