4-го мая в Озёрске пройдёт 6-й региональный театрально-танцевальный фестиваль «Театр чистых эмоций»

4 мая в Театре драмы и комедии "Наш дом" пройдёт 6-й региональный театрально-танцевальный фестиваль "Театр чистых эмоций", темой которого на этот раз станет известная и любимая многими сказка "Красавица и чудовище"!

Режиссёр: Андрей Сюськин.

Авторы идеи: Светлана Худякова и Ирина Ширванова.

Актеры:

Анастасия Борисова

Никита Воробьев

Василий Казанцев

Вадим Мелков

Александра Ельцова

Яна Поздеева

Андрей Иодловский

Анна Антонова

Геннадий Зимбель

Как и всегда за танцевальные номера отвечают ученики Арт-школы Светланы Худяковой S'ТАНЦИЯ 74!

Перед началом действа всех ждёт большой сюрприз!

Билеты со следующей недели ТОЛЬКО в кассе Театра "Наш дом", а также у организаторов(телефоны +79068606045 и +79227311065)