Евгений Щербаков поздравил жительницу Озерска со 100-летием

В конце прошедшей рабочей недели глава округа побывал в гостях у Анны Ивановны Кравченко, отмечающей 29 марта свой большой юбилей. К имениннице он пришел с букетом цветов и именным письмом от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В присутствии многочисленных родственников Евгений Щербаков зачитал ветерану текст официального послания:

«Уважаемая Анна Ивановна! От души поздравляем вас с юбилеем! Вы с честью прошли через тяжелые испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создавали богатство и мощь страны, через годы несете любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг вашего поколения, поколения Победителей, будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших, созидательных целей. Желаем вам бодрости духа и благополучия».

Глава округа от имени всех горожан поздравил Анну Ивановну с серьезной датой и поблагодарил за то, что, несмотря на нелегкую судьбу, она смогла достойно пройти свой жизненный путь и положила начало дружной семье:

- Спасибо вам за ваш труд. Вы подаете пример долголетия и бодрости духа молодому поколению. Здоровья вам и благополучия!

Юбиляра также поприветствовал председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, который отметил участие Анны Ивановны в исторических событиях страны: во время Великой Отечественной войны ей пришлось находится в оккупации, рыть окопы перед началом Курской битвы.

Официальные гости с удовольствием сфотографировались на память с одной из старейших жительниц Озерска.

Краткая биографическая справка:

Кравченко Анна Ивановна родилась 29 марта 1919 года в с. Закутское Белгородской области.

Работала в колхозе дояркой, а также на различных полевых и других сельскохозяйственных работах. Во время Великой Отечественной войны, в 1942-1943 гг., село было оккупировано фашистами. Отступая, немцы все сжигали после себя, зверствовали, убивали мирных жителей. Перед началом Курской битвы Анна Ивановна участвовала в рытье окопов.

После войны она вышла замуж за фронтовика, который вследствие сильных ранений прожил недолго. У супругов родились сын и дочь. Анна Ивановна замуж больше не вышла, осталась вдовой участника войны и одна воспитывала детей, которые стали достойными людьми.

Анна Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями, является ветераном войны. За многолетний добросовестный труд она неоднократно поощрялась руководством колхоза, ей присвоено звание «Ветеран труда».

В 1974 году Анна Ивановна переехала в город к сыну. В настоящее время проживает со снохой Галиной Ивановной Кравченко, которая осуществляет за ней достойный уход.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38946/