Текслер поручил заняться сортировкой мусора на Южном Урале

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил предприятие по сбору и переработке вторсырья «Втор-Ком», расположенное в южноуральской столице, – глава региона ознакомился с технологией обработки отходов и поручил проработать вопрос раздельного сбора мусора.

Текслер подчеркнул, что переработка мусора поможет решить экологические проблемы, актуальные для жителей южноуральских городов. Напомним, что во время недавнего визита в Полетаево глава региона побывал на мусорном полигоне, а до этого он посетил горящую свалку в Розе (Коркино), на которую жаловались местные жители. Сейчас пожары на ней уже потушены.

«Я был на полигонах и свалках и говорил о том, что необходимо уйти от практики захоронения мусора, путем сортировки и последующей переработки. Это предприятие – неплохой пример того, как можно решать эту проблему. Это крайне важно, это то, ради чего задумана реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. К примеру, только по бутылкам объем переработки с территории Челябинска можно увеличить в пять раз, организовав необходимую сортировку. Причем, от двора до полигона. Это хорошая практика, будем ее продолжать. Таких предприятий должно становиться больше», – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам врио губернатора, южноуральцы должны видеть, что их работа по раздельному сбору мусора приводит к результату – переработке, а не смешиванию собранных отходов на полигонах. Руководитель региона дал поручения проработать этот вопрос во всех городах Челябинской области.+

Сейчас «Втор-Ком» ежемесячно перерабатывает более 1,5 тонн отходов и изготавливает различные типы продукции, которая используется в дорожном строительстве, легкой промышленности, производстве мебели. Только за прошлый год предприятие переработало более 16,5 тонн ПЭТ-бутылок.

«Планируем увеличить мощности предприятия и объем переработки до 40 тыс. тонн бутылок. В этом году планируем построить и запустить новое оборудование в Малой Сосновке. Это индустриальный парк, в котором мы – первые резиденты. Если говорить о текстильных отходах, то здесь мы тоже набираем обороты. В прошлом месяце цифра по переработке составила более 100 тонн, к концу года планируем увеличить объем в два раза», – рассказал генеральный директор АО «Втор-Ком» Михаил Рузбин.

Руководитель предприятия отметил, что жители региона активно сдают одежду, привлекаются общественные организации, секонд-хенды также сортируют вещи и отдают их на переработку.

https://dostup1.ru/economics/Texler-otsenil-rabotu-krupneyshego-yuzhnouralskogo-predpriyatiya-po-pererabotke-vtorsyrya_115066.html