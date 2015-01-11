В России открыта программа профобразования для предпенсионеров

Союз «Ворлдскиллс Россия» открыл программу профессионального образования граждан предпенсионного возраста – в Челябинской области курс запустят сразу в нескольких городах.

Принять участие в специальной федеральной программе могут женщины в возрасте 53-55 и мужчины 58-60 лет. Подать заявку можно на сайте.

«Обучение по стандартам 116 компетенций будет организовано на базе образовательных организаций, обладающих современным оборудованием и квалифицированными преподавателями. Бесплатное образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым специалистам укрепить свои позиции на рынке труда», – говорят организаторы.

На Южном Урале в первую волну отбора определились следующие площадки для реализации программ: это Международный институт дизайна и сервиса; Южно-Уральский государственный технический колледж; Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова; Магнитогорский строительно-монтажный техникум; Политехнический колледж; Озерский технический колледж; Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко.

В ближайшее время список площадок может расшириться – предварительная договоренность с Союзом об этом уже достигнута.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-otkryta-programma-profobrazovaniya-dlya-predpensionerov_115258.html