Озерчане снова отличились в соревнованиях по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов

02-06 апреля 2019г. на горнолыжном комплексе «Абзаково» под г. Магнитогорском прошли соревнования по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов на кубок «Абзаково» в 3х дисциплинах: Супер-гигант, Слалом-гигант и специальный слалом. От Озерска в этих соревнованиях приняли участие Зырина Ольга, Федорович Ольга, Степанова Нина, Васильев Владимир, Логинов Игорь, Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Лыткин Сергей.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали: супер гигант – Зырина Ольга, 2 место; Кулешов Владимир - 3 место. Слалом гигант - Зырина Ольга, 3место. Специальный слалом: Зырина Ольга, 2место; Лыткин Сергей, 2 место.

В эти же дни на ГЛЦ «Абзаково» с чередованием стартов прошел 10 заключительный этап кубка России Русмастерс по горным лыжам среди любителей и ветеранов в 3х дисциплинах: Супер-гигант, Слалом-гигант, Специальный слалом. В своих возрастных группах призерами стали:

Супергигант - Зырина Ольга, 2 место, Кулешов Владимир, 3 место.

Слалом-гигант - Зырина Ольга, 2 место; Слалом - Лыткин Сергей, 1 место; Федорович Ольга - 2 место; Кулешов Владимир - 3 место.

По итогам всех этапов кубка России «Русмастерс» сезона 2018-2019 года в общем зачете в своих возрастных группах Зырина Ольга заняла 2 место, Федорович Ольга 4 место, Степанова Нина 5 место, Кулешов Владимир 5 место, Лыткин Сергей 9 место, Логинов Игорь 11 место, Степанов Андрей 12 место.

Федерация горных лыж г. Озерска