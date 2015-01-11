Число больных раком выросло. Онкологи Урала обсудят лечение с помощью ядерной медицины

Центр онкологии и ядерной медицины в Челябинске сегодня посетит полпред в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. В центре соберутся представители российского Минздрава и специалисты по лечению рака со всех регионов Урала. Речь пойдет о развитии ядерной медицины и лечении с помощью нее злокачественных опухолей.

Сегодня врачи планируют обсудить ряд важных вопросов. Это и ранняя диагностика онкологии, и принятие закона о ядерной медицине, который позволит увеличить доступность новых методов лечения и эффективность борьбы с раком.

Напомним, челябинский центр ядерной медицины сейчас один из передовых в стране. Здесь сконцентрирована техника самого высокого, экспертного класса. В частности, сегодня гостям покажут кибернож. Кроме того, побывают специалисты и в ПЭТ-центре, оснащенном собственным циклотронно-радиохимическим комплексом. Еще из уникального оборудования, работу которого посмотрят онкологи, низкодозовый маммограф. Пока аналогов в стране у него немного.

Добавим, по данным онкологов, сегодня во всем мире наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости раком. В России в 2017 году было выявлено более 617 тысяч случаев злокачественных новообразований. В центре исследований МНИОИ им. П. А. Герцена подсчитали, что чаще всего у жителей диагностируют рак кожи, молочных желез, трахеи, бронхов и легких, а средний возраст заболевших – 64,4 года. Однако максимальное число больных раком отмечается в возрастной группе после 70 лет.

https://www.cheltv.ru/chislo-bolnyh-rakom-vyroslo-onkologi-urala-obsudyat-ego-lechenie-s-pomoshhyu-yadernoj-meditsiny/