Юмор, лирика, позитив!

Под таким девизом в Центральной городской библиотеке прошла музыкальная программа «Весенняя мозаика».

Зрители сразу погрузились в музыку с помощью гостей из Челябинска - Светланы Дехтяревой и Леонида Абросимова. Их дуэт, на редкость гармоничный, соединил в себе ярко выраженное женское начало Светланы и мужественность Леонида.

Продолжили вечер гости из Снежинска – замечательный коллектив «Снежевика» под руководством Татьяны Устюговой. Зал был очарован исполнительским мастерством ансамбля, репертуар снежинцев поразил воображение: звучали грузинские, французские, литовские песни и даже афроамериканский спиричуэлс. А озерский клуб авторской песни «Рифей» завершил этот праздник хорошего настроения веселыми песнями.