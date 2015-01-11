Круговорот пьяных. Парочка на красном «Форде» удивила бывалых автоинспекторов

В Озерске Челябинской области сотрудники ГИБДД остановили вчера ночью красный «Ford». Из автомобиля вышли пьяная автоледи и такой же нетрезвый пассажир. Причем девушку пришлось вести под руки представителю дорожно-постовой службы.

Автоледи увезли на освидетельствование, а вот кавалер не успокоился. Как только машина ГИБДД отъехала, мужчина сел за руль и пытался уехать на красном авто. Экипаж это заметил и вернулся. Водитель, несмотря на алкоголь в крови, не растерялся и быстро пересел на пассажирское кресло. Автоинспекторам пришлось его отпустить, сообщается в «ВКонтакте».