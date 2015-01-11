ВПР-2019: южноуральские школьники сдадут историю, биологию и географию

В Челябинской области продолжаются Всероссийские проверочные работы (ВПР) – во вторник, 16 апреля, школьники напишут контрольные по истории, биологии, географии и иностранным языкам.

В ВПР по истории примут участие пятиклассники из 729 школ. Им предстоит решить восемь заданий, разделенных на две части. На выполнение дается 45 минут. Работу по биологии напишут шестиклассники 727 школ города и области. Она состоит из 10 заданий. Ученикам предстоит выполнить их за 45 минут.+

Для выполнения ВПР по географии дается 90 минут, в течение которых обучающиеся должны будут сделать восемь заданий. Здесь примут участие семиклассники из 157 школ. В ВПР по иностранному языку поучаствуют 60 школ. Работа состоит из письменной и устной частей. 11-классники должны будут выполнить 18 заданий.

ВПР – это итоговые контрольные работы по общим предметам, проводимые по единым заданиям и оцениваемые по единым критериям. Результаты ВПР не влияют на перевод в следующий класс и получение аттестата. Они могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, совершенствования методики преподавания предметов, а также для индивидуальной работы с учащимися.

https://dostup1.ru/society/VPR-2019-yuzhnouralskie-shkolniki-sdadut-istoriyu-biologiyu-i-geografiyu_115477.html