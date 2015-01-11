OZR DANCE FEST 2019 объединил города

В минувшие выходные Озерск разогревал двухдневный масштабный региональный танцевальный Чемпионат «OZR DANCE FEST 2019», собравший участников и зрителей уже в одиннадцатый раз. Организаторами выступила школа танцев «E-Motion», которую возглавляет Наталья Назарова, а также клуб аэробики «Интерспорт-Фитнес» при поддержке администрации Озерского городского округа, ПО «Маяк» и интернет-провайдера «УКС».

В танцевальных сражениях участвовали команды из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска, Снежинска, Кургана, Тюмени, Орска, Шадринска, Режа, Стерлитамака, Верхнего Уфалея, Кыштыма и Озерска. Обширная программа состояла из сольных и групповых соревнований, батлов и мастер-классов известных танцоров.

В первый день гостей принимал кинотеатр «Октябрь», где состоялись батлы по хип-хопу и брейку. Там было жарко во всех смыслах: участники демонстрировали свои навыки и способности, а зрители горячо поддерживали ребят, которые не мыслят жизнь без танца.

Подтверждением тому стал короткий разговор с озерскими участницами. На вопрос «что для вас танец?» Арина и Даша, не задумываясь, хором ответили: «Это наша жизнь! А «E-Motion» - наш второй дом!»

Шоу-программа, которая в воскресенье проходила на сцене Дворца культуры «Маяк», состояла из 60 номеров. Количество номинаций впечатляло: от категории «baby» (с 4-х лет) до «взрослых» команд.

Выход каждой команды превращался в настоящий взрыв энергии, эмоций, адреналина, ведь «OZR DANCE FEST» собирает людей, объединенных любовью к танцам, движению, музыке. И, конечно, фестиваль - крутая смесь здорового соперничества, дружбы и уважения. Особенно стоит отметить подбор сценической одежды каждой команды к своим номерам. Неповторимость, яркость, стильность костюмов непременно учитывалась в судействе и восхищала зрителей. Всех участников публика встречала бурно, но самая громкая группа поддержки оказалась у коллективов из Копейска.

Ведущий Даниил Вычегжанин легко и непринужденно представлял команды, комментировал награждение и в целом создавал приятную атмосферу в зале. Судьей выступил известный хореограф из Екатеринбурга Борис Рябинин, обладатель невероятного количества титулов в танцевальном мире.

Безусловно, Чемпионат принес танцорам из разных городов новый опыт и массу впечатлений, а зрители, побывавшие на «OZR DANCE FEST» хотя бы раз, теперь стремятся прийти на тусовку снова и снова, «подсев» на мощную энергетику и высокий уровень мастерства участников.

Текст и фото: Наталья Колянова