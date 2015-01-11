Озёрский школьник был спасён из ледового плена

В Озерске 25 апреля спасли 14-летнего школьника, который оказался на льду озера Иртяш в 20 метрах от берега.

Подросток стоял на льду озера напротив дома 67 по улице Набережная и просил о помощи. Прибывшие спасатели направили плавсредства на воздушной подушке, с помощью которых мальчика эвакуировали на берег.+

Родителей просят не пускать детей на лед и разъяснить опасность игр на весенних водоемах. Особую опасность представляет береговая линия, так как лед уже начал отходить.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-spasli-shkolnika-so-lda-ozera_115853.html