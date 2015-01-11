Юниоры АтомSkills: профессионалы будущего

С 22 по 27 апреля впервые в Озёрске в рамках развития проекта «JuniorSkills» проходил городской чемпионат «Юниоры АтомSkills».

Организаторами мероприятия выступили ФГУП «ПО «Маяк», администрация Озерского городского округа, Озерский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ и «Озёрский технический колледж».

Новое направление подготовки ребят для участия в отборочных соревнованиях JuniorSkills появилось в высших и средних учебных заведений совсем недавно, но уже приносит свои первые результаты.

Конкурс проходил на двух площадках: ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК. В чемпионате приняли участие более 70 человек: первокурсники ЮУПК и школьники 3-10 классов десяти общеобразовательных учреждений Озёрска. В течение учебного года на базе Школы компьютерных технологий ОТИ НИЯУ МИФИ ребята получили дополнительное образование по следующим компетенциям: компьютерная графика, мехатроника, робототехника, химия, 3D моделирование и прототипирование, системное администрирование, электроника. В ходе чемпионата «Юниоры АтомSkills» специалисты передавали школьникам свой уникальный опыт, помогали молодым людям сделать свой выбор в море новых профессий и возможностей.

Участникам чемпионата необходимо было выполнить задание, полученное от экспертов ФГУП «ПО «Маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК. Они же оценивали результаты работы, определяли победителей по каждой компетенции в разных возрастных категориях. Организаторы особо отметили обучающихся школ №24, №30 и №32, а также лицея №39 за неподдельный интерес к профессиональной ориентации.

27 апреля, в последний день чемпионата, в Озёрском технологическом институте собрались школьники, которые прошли обучение в Школе компьютерных технологий, а также дополнительно были приглашены более ста учащихся 5-8 классов.

Для школьников, не участвующих в соревнованиях, были организованы станции по разным направлениям современного инженерного знания: «Фабрика процессов», «Физика вокруг нас», «Информационная безопасность», «3D-проектирование», «Печать 3D моделей, роботизированная сортировка изделий», «Учебно-производственные мастерские», «LEGO-лого (история ФГУП «ПО Маяк»)», Игра-ассоциация «Профессионалы», «Фабрика безопасности», «Удивительный мир химии», «Управление мобильным роботом», «Автоматизированные системы управления», «Озёрный бой (история города)», «Теория решения изобретательских задач», «Датчики и контроллеры. Управление». Координаторами процесса выступили студенты ОТИ НИЯУ МИФИ. Они курировали команды участников и были проводниками путешествия по «станциям».

Завершился чемпионат награждением победителей. Подарки и кубки ребятам вручали генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

– Между ФГУП «ПО «Маяк», Озерским технологическим институтом и колледжем, управлением образования администрации заключено четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Второй год школьники участвуют в движении WorldSkills и «JuniorSkills». Надеюсь, что ребята, которые сегодня впервые попробовали свои силы в каком-то из направлений, увлекутся им по-настоящему, а в дальнейшем сделают это делом всей своей жизни.

Директор ОТИ НИЯУ МИФИ, депутат Собрания депутатов Иван Иванов выразил надежду, что в будущем учебном году ребята продолжат свою профильную подготовку и примут участие в региональных и всероссийских чемпионатах «JuniorSkills».

Итоги городского чемпионата «Юниоры АтомSkills».

Фото ОТИ НИЯУ МИФИ и ФГУП "ПО "Маяк".

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39252/