ЮУЖД запустит ретро-поезда накануне Дня Победы

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) запустит ретро-поезда в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне со станций Челябинск, Курган, Оренбург и Орск.

Составы из современных купейных вагонов поведут паровозы серий П и Л, подготовленные в специальном цехе в Троицке. В поездки отправятся 340 ветеранов Южно-Уральской магистрали. На станциях отправления пройдут праздничные мероприятия.+

Паровоз П36-0031 поведет поезда по двум маршрутам: Курган – Утяк и Челябинск – Кыштым. Из Кургана поезд отправится 6 мая в 12.00 и прибудет в Утяк в 12.40.

Из Челябинска в Кыштым этот же паровоз отправится с составом 8 мая в 10.00 от площадки музея железнодорожной техники ЮУЖД (19-й путь). Прибытие в Кыштым состоится в 12.12. Время указано местное.

https://dostup1.ru/society/YuUZhD-zapustit-retro-poezda-nakanune-Dnya-Pobedy_115922.html