Пасхальная неделя в Озерске началась с благотворительного спектакля

В рамках соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования, подписанного между Группой ЧТПЗ и администрацией Озерского городского округа, в дни главных православных праздников в Озерске проходят мероприятия в рамках благотворительной программы «Росток».

Благотворительная программа «Росток» реализуется в городе Озерске по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова с 2017 года. Она направлена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения. Ее учредители надеются, что мероприятия, запланированные в 2019 году, будут как всегда тепло приняты юными озерчанами и их родителями.

В этом году, в день Светлой Пасхи, на сцене театра «Наш дом» состоялась премьера спектакля по роману Ивана Шмелёва «Лето господне» – «Пасхальные дни». Актерами новой постановки стали 17 талантливых детей из вокальных и хореографических коллективов города, а ее главными зрителями – воспитанники Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, клуба родителей детей-инвалидов «Наши дети», дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети работников учреждений культуры и производственного объединения «Маяк».

Перед началом спектакля к зрителям обратились руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова, протоиерей Димитрий Шорин, начальник управления культуры администрации округа Светлана Пивоварова.

Важно отметить, что главная тема романа «Лето Господне» – тема исторической памяти. Именно сейчас книга Ивана Шмелева приобретает небывалую значимость. Она помогает ощутить духовную близость со своими предками, прикоснуться к истокам веры, воспитать чувство любви к родной земле.

В 2019 году Группа ЧТПЗ продлила соглашение о сотрудничестве в области культуры и образования с администрацией Озерска. Помимо спектакля «Пасхальные дни» в течение года при финансовой поддержке компании пройдут масштабные городские мероприятия, участниками которых станут более 5000 детей и подростков города Озерска.

В рамках совместной деятельности в городе запланированы: фестиваль «Дорога к храму» с участием известных деятелей культуры России, выступление учеников Детской школы вокального искусства на концерте, посвященном Дню славянской письменности, рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Кроме того, для юных озерчан будут организованы мастер-классы и встречи с духовными наставниками, знаменитыми звонарями и деятелями искусства.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39268/