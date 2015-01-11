Рассекреченные документы: как районы Челябинской области помогали фронту

Пока солдаты и офицеры защищали Родину, южноуральцы, не ушедшие на войну, трудились в тылу. Все, включая подростков и пожилых людей, работали на производстве по 16 часов в сутки, трудились с раннего утра до поздней ночи в колхозах. Не было района или города Челябинской области, который не отправил бы на фронт денежные средства, одежду, продукты. Лишь один пример: в декабре 1942 года колхозники Еткульского, Чебаркульского и Шадринского районов выступили с инициативой построить танковую колонну. В кратчайшие сроки было собрано 90 миллионов рублей и построено 150 танков с надписью «Челябинские колхозники». Об этих и других подвигах жителей Челябинской области рассказал «Губернии» главный редактор газеты «Ветеран Урала» Анатолий Волков.

Челябинск – родина Т-34 и «катюши»

О роли Челябинска и Магнитогорска в победе над фашизмом, пожалуй, известно всем. На Челябинском тракторном заводе собирали танки Т-34 и КВ-58 - самую знаменитую и мощную военную технику Великой Отечественной войны. К последней относились и артиллерийские установки БМ-13, которые были более известны под именем «катюша», тоже делали в столице Южного Урала. Информация о том, что «катюши» делали именно на Челябинском заводе имени Колющенко, была строго засекречена. Тайна раскрылась лишь спустя 27 лет после окончания войны. Впервые «катюша» выстрелила 3 августа 1941 года под Кингисеппом.

Каждый третий снаряд был сделан в Магнитогорске

Крупнейшее металлургическое предприятие Советского Союза, Магнитогорский металлургический комбинат, стало настоящим броневым щитом. Там изготавливали броню для танков, причем нужный для этого металл никогда не производили на ММК до войны. Броня каждого второго танка на полях сражений была сделана на комбинате Магнитогорска. Кроме этого, завод выпускал заготовки для снарядов.

Агаповский район произвел пять тысяч центнеров зерна

Именно столько зерновых культур сельскохозяйственному району поручили предоставить на нужды фронта в марте 1942 года. Кроме этого, на район легла ответственность за прием и размещение эвакуированного населения.

Аргаяшские аграрии отправили все свои запасы на фронт

Колхозники В. Д. Малев и Ю. Ишкинин из колхоза «Урняк» отдали в Фонд обороны все свои запасы зерна, картофеля и семян овощей. Почти четверть населения Аргаяшского района ушла на фронт, и сельское хозяйство, как и во многих районах, легло на плечи женщин и подростков.

Ашинский район выпускал детали для БМ-13 и пулеметных лент

К 1942 году печи Ашинского металлургического завода выплавляли около 50 марок стали. Из нее делали броню для танков и пушечные стволы. Миньярский завод выпускал детали для «катюши», пулеметные ленты, гранаты и другие боеприпасы.

В Брединском районе выполняли 900-процентную норму по выработке угля

На укрепление вооружения Красной армии в Брединском районе было собрано свыше 800 тысяч рублей. 1717 брединцев были призваны на фронт. Брединские шахтеры выполняли нормы выработки угля на 550-900 процентов. Несмотря на острую нехватку рабочей силы, колхозы, а работали в них женщины, продолжали поставлять на фронт хлеб, мясо и молоко.

В Варненском районе на тракторах работали женщины

На войну ушли 1336 варненцев, многие из которых были заняты в сельском хозяйстве. В районе были созданы курсы подготовки трактористов-комбайнеров, на них преимущественно записывались женщины. К примеру, Анна Милых из Варненского МТС за один период уборки «хлеба» (зерна) скосила с площади 400 гектаров более двух годовых норм, при этом сэкономив горючее.

В Верхнеуральском районе зерно собирали вручную и пахали на коровах

Техники не хватало, но при этом только в 1942 году колхозы Верхнеуральского района перевыполнили норму по сбору зерна на 300 процентов.

Даже старики вставали к станкам в Верхнеуфалейском районе

Все работники никелевого завода перевыполняли норму почти на 300 процентов. Так, В. И. Билетки из ремонтно-строительного цеха никелевого завода в свои 78 лет в войну снова встал за станок, при том, что отдал заводу 50 лет своей жизни.

Свыше 100 домохозяек спускались в шахты в Еманжелинском районе

Жительницы Еманжелинска обучались на горные специальности и осваивали механизмы, работающие на шахтах. Женщины уходили в забой, работали на откатке, на пропуске угля, водооткачке и в диспетчерской. В июне 1943 женский участок шахты №3 перевыполнил план и добыл больше 200 тонн угля.

Еткульский район отправил на фронт больше 26 тысяч посылок

В сбор посылок включались все жители района. В период с 1943 по 1944 годы было собрано 23 475 индивидуальных и 2750 коллективных посылок с молоком, хлебом, мясом, сливочным маслом, табаком и подарками.

Златоустовский завод поставил на фронт 500 тысяч ножей

Металлургический завод занимался производством снарядов, пушек для танков, холодного оружия (всего на фронт было отправлено 500 тысяч армейских ножей), при этом выплавлялось 170 марок специальной стали. Эвакуированный Московский часовой завод производил на Южном Урале танковые часы и морские хронометры. В Златоусте формировались целые части и соединения: 381-я и 171-я стрелковые дивизии и 97-я стрелковая бригада.

Карабашцы боролись за каждый грамм меди

В самые первые недели войны были мобилизованы и ушли добровольцами на фронт свыше трех тысяч карабашцев. Все девушки-комсомолки пошли работать в госпитали и помогать раненым, сотрудницы ателье шили одежду для фронтовиков. Карабашский медеплавильный завод остался без работников мужчин, и за станки встали родители, жены и дети воевавших героев.

Карталинские железнодорожники обеспечивали работу ММК

Если бы не самоотверженный труд жителей по расширению и строительству дополнительных путей станции Карталы, могла бы остановиться работа Магнитогорского металлургического завода, выплавлявшего броню для танков. Жители района также собирали для раненых лекарственные травы и растения, предприятия продолжали добывать уголь и гранит.

Каслинский район весь фронт снабдил радиосвязью

Всего за годы войны в районе было выпущено 4310 радиостанций: приемных, передающих, для радиоразведки и самолетовождения. Приборы выпускались на эвакуированном в Каслинский район Харьковском радиозаводе. Техника, произведенная в районе, отличалась высокой надежностью.

Катавивановцы собрали 6 миллионов подарков для героев

43 вагона с посылками были отправлены на Северо-Западный фронт. Всего населением было собрано свыше 6 миллионов подарков на сумму 16 миллионов рублей. Переоборудованный цементно-металлургический завод производил линейки, транспортиры, лупы, компасы для штурманов.

Кизильчане отдали все свои сбережения на строительство танкового корпуса

4996 кизильчан отправились на фронт, их средний возраст был 29 лет. Те, кто остался в тылу, отдали все сбережения на строительство танкового корпуса, собирали на полях хлеб, картофель и овес для лошадей конных дивизий – все это потом отправляли на фронт.

Копейск собрал два миллиона рублей

Каждый пятый копейчанин ушел на войну, но шахты продолжали работать. Только в третий квартал 1941 года было добыто свыше 856 тонн угля, при том, что в плане было меньше. Помогали и деньгами. На строительство 99-й танковой бригады копейчане собрали 2 миллиона рублей. Горняки шахты №204 внесли десятки тысяч рублей на строительство эскадрильи истребителей и других воинских соединений.

Коркинский разрез заменил временно потерянный в годы войны Донбасс

Вся тяжесть снабжения промышленности Советского Союза углем легла на плечи шахтеров, горняков и строителей Коркино после захвата немцами Донбасса и временной потери Подмосковного угольного бассейна. По сравнению с довоенными годами, в Коркинском разрезе добыча угля увеличилась в три раза. После войны 70 тружеников были награждены орденами и медалями.

Даже учащиеся младших классов Красноармейского района помогали фронту

Школьники работали по четыре или по шесть часов наравне со взрослыми. Пропалывали картофель, поливали овощи, собирали металлолом. Девушки из Красноармейского района работали на комбайнах, собирали горох, картофель и овощи, переполняя планы на 150 процентов.

Шерстяная одежда из Кунашакского района грела советских солдат

Помимо поставки на фронт продуктов питания, жители района занимались сбором полезных подарков для фронтовиков. Так, из Кунашакского района было направлено 2000 килограммов шерсти, 552 пары валенок, 693 пары теплых варежек и многое другое. 6639 кунашакцев сражались в рядах Советской армии.

Кусинский завод участвовал в строительстве подводных лодок

Переоборудованный завод сельскохозяйственных машин в годы войны занимался производством корпусов для ручных гранат, деталей для авиационных приборов и подводных лодок, мореходных инструментов и другой продукции.

Прицелы для «Катюши» делали в Кыштыме

Всего из Кыштыма было призвано на фронт 8558 человек, в том числе 419 женщин ушли на войну добровольцами. В тылу рабочие механического завода освоили выпуск боеприпасов: прицельные устройства для «катюши», отливку военной техники. Добывали медь и графит. В округе был создан истребительный батальон народного ополчения.

Миасс поставлял авиабомбы, мины и снаряды

В военные годы в Миасс эвакуировали несколько крупных предприятий. Завод №116, перевезенный из Донбасса, производил авиабомбы, мины и снаряды. На химическом заводе № 375 из Москвы делали искусственные алмазы, чтобы шлифовать стволы орудий. На шасси миасских автомобилей устанавливались «катюши».

Нагайбакский комбайнер придумал, как быстрее собирать хлеб для фронта

Урожай первого военного года в колхозе имени Сталина в районе выдался на редкость большим, а убирать его было практически некому. Тогда комбайнер Н. Г. Григорьев придумал зацепить за трактором «Сталинец» не один прицепной зерноуборочный комбайн, а два. Такого до него не решался сделать никто. Технологию назвали «григорьевские сцепы», и она помогала быстрее собирать хлеб для отправки на фронт.

Рабочие Нязепетровского района на свои деньги построили военный самолет

Коллектив нязепетровского завода собрал больше 100 тысяч рублей на строительство самолета «Нязепетровский машиностроитель». На оборудовании эвакуированных в район заводов производили военное снаряжение, корпуса бомб, противотанковые мины и противогазы. Лесозаготовительные предприятия обеспечивали армию лыжами.

Озерск помогал шлифовать стволы снарядов

В годы войны города Озерска еще не существовало на карте Челябинской области, дата его основания 9 ноября 1945 года. Однако жители района, где сейчас располагается Озерский городской округ, тоже помогали фронту. В поселке Теча функционировала Теченская корундовая фабрика. Она поставляла порошок для шлифовки стволов снарядов.

Октябрьский комбинат «одевал» всю Советскую армию

По заказу фронта Октябрьский промышленный комбинат шил полушубки, фуфайки, варежки, телогрейки, изготавливал валенки. Продукция мыловаренного завода также шла на фронт. Пищевой комбинат отправлял хлеб, сушеный картофель и резаный табак. Жительница села Березово Серафима Чернышева вместе с двумя дочерьми сшила 50 пар варежек для героев.

Пластовский район добывал золото, которым расплачивались с союзниками

1950 человек ушли на фронт из Пластовского района, 42 процента из них были старателями, которые добывали золото. Однако ценный ресурс был необходим стране, чтобы расплачиваться с союзниками, Англией и США, и старателями стали работать подростки.

За продукцию Саткинского «Магнезита» Англия платила танками

В действующую армию из Саткинского района направился 1091 человек. В те годы завод «Магнезит» резко увеличил производство термостойкого кирпича и огнеупорных изделий, которые даже поставлялись за границу. За вагон магнезитного порошка Англия поставляла в СССР один танк. Саткинский металлургический комбинат обеспечивал оборонную промышленность чугуном.

Главный ученый Снежинска внес существенный вклад в победу

Снежинск был основан только в 1957 году, уже после войны. Главный человек для города – Евгений Забабахин, в честь которого назван градообразующий НИИ по изучению технической физики и где разрабатывают ядерные боеприпасы, в Великую Отечественную внес существенный вклад в успехи испытаний первого термоядерного заряда, принятого на вооружение Советской армии.

На средства жителей Сосновского района строили танки

В годы войны сосновцы принимали участие в сборе средств на строительство танков и подводных лодок. Всего жители Сосновского района передали фронту 1 миллион 174 тысячи рублей.

Трехгорный городской округ помнит подвиг советских солдат

История Трехгорного началась уже после Победы, в 1952 году, но жители городского округа не забывают жертву воинов Великой Отечественной войны. По последним данным, в городе проживает 36 ветеранов. К 30-летию Победы в Трехгорном построили мемориальный парк.

В Троицке собирали детали для самолетов, а из района на фронт отправили 3000 племенных лошадей

В Троицк был эвакуирован 34-й оборонный завод из Москвы, который уже в 1941 году начал выпускать первую продукцию – детали для самолетов. 1600 троичан пришли работать на завод. В основном это были мальчики 14-16 лет. Всего за годы войны жители городского округа направили в Фонд обороны почти 10 миллионов рублей. В 1941 году в Троицкий район был эвакуирован украинский конезавод. За годы войны оттуда на фронт отправили 3000 племенных лошадей. Из пяти кавалерийских уральских дивизий 78-я была полностью укомплектована лошадьми троицкого конезавода. Кроме этого, Троицкий район поставлял на фронт зерно, яйца, молоко, масло и шерсть.

Увельский район заботился о том, чтобы бойцы были сытыми

Зерно, мясо, молоко, яйца, шерсть и овощи передавали жители Увельского района на фронт. Комбайнер И. З. Золотых в 1943 году на уборке урожая собрал 16 годовых норм. Также собирали деньги для Фонда обороны и на строительство танков.

Многие дети войны нашли спасение в Уйском районе

С первых дней войны в Уйский район стали прибывать эшелоны с эвакуированными детьми из 133 интернатов и 92 детских домов, всего 33 тысячи человек. Жители обогрели их, создали условия для нормальной жизни и учебы. Район также поставлял фронту хлеб, картофель, молоко, мясо и шерсть.

Первые залпы «Катюши» были сделаны снарядами Усть-Катавского машиностроительного завода

В 1941 году на Усть-Катавский машиностроительный завода эвакуировали оборудование брянского завода, и началось производство танковых пушек, минометов, платформ для зенитных пушек и другое боевое снаряжение.

Чебаркульский завод делал уникальные детали для самолетов

Чебаркульский завод, на базе московского эвакуированного завода «Электросталь», стал единственным в стране, поставляющим штамповки коленчатых валов, шатунов и других деталей для авиадвигателей всех выпускаемых самолетов. Сельские жители Чебаркульского района ударно трудились, поставляя на фронт продовольствие.

Жители Чесменского района помогали эвакуированным

В район привезли 1112 человек из Москвы, Ленинграда, Эстонии и Украины, в том числе 114 детей от 3 до 16 лет. Опыта размещения такого большого количество людей у селян не было, но они преодолевали все трудности. В Чесменском районе было собрано 24 миллиона 700 тысяч рублей для Фонда обороны. Селяне отправляли воинам валенки, шерсть, шапки и другую одежду.

В Южноуральске плели корзины для снарядов

В округе не было больших производств, однако южноуральцы тоже помогали фронту как могли. Там действовала мастерская по плетению лозы, где делали корзины, в которых солдаты носили снаряды. Увельский райпромкомбинат шил полушубки, там же катали валенки. Южноуральцы собирали средства на создание танковых колон.

В 2015 году вышла книга «Никто не забыт, ничто не забыто», в которой также есть много интересной информации о том времени.

https://gubernia74.ru/articles/society/1089985/