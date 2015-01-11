СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 217 происшествий, возбуждено 19 уголовных дел, раскрыто 14.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 6 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 13 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 15 выездов.

Было составлено 241 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 43 протокола;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 16

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 33 протокола.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск