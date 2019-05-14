Арктический антициклон устроит Уралу заморозки до минус 5

Погодные аномалии продолжают испытывать уральцев на прочность – так, 30-градусная жара, которая стояла в регионе последнюю неделю, уже в среду, 15 мая, сменится аномальной прохладой, которую обеспечит холодный арктический антициклон, продвигающийся вглубь континента.

Заметное похолодание испытают на себе жители Пермского края, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, сообщает Росгидромет, и предупреждает: тем садоводам, которые поверили обманчивому уральскому теплу, придется сейчас спасать свои посадки, укрывая от холода свежие ростки.

За счет распространения северного антициклона погода на Урале будет преимущественно солнечной, но прохладной. В ночные часы столбики термометров опустятся до 1-8 градусов со знаком «плюс», в низинах ожидаются заморозки до минус 5. В дневные часы, несмотря на яркое солнце, воздух не прогреется выше 18-ти.

В последующие дни, 16 и 17 мая, через территорию Урала с запада на восток промчится циклонический вихрь. В регионе ожидается дождливая и ветреная погода, но температурный фон немного повысится.

В выходные в тыловой части циклона без осадков не обойдется, местами даже возможен мокрый снег. Столбики термометров снова устремятся вниз, но уже с новой силой и за счет нового антициклона, приближающегося теперь с запада. Аномалия температуры воздуха местами достигнет –4 градусов, в ночные часы снова будут возможны заморозки.

https://dostup1.ru/society/Arkticheskiy-antitsiklon-ustroit-Uralu-zamorozki-do-minus-5_116265.html