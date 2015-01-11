Озерские выпускники проверили свои силы в ходе тестового ЕГЭ

15 мая пробный экзамен по основному обязательному предмету - по русскому языку проводился по всей Российской Федерации, в том числе и в Озерском городском округе. В школе №32 условия были максимально приближены к реальным.

Готовность пунктов сдачи ЕГЭ оценил глава округа Евгений Щербаков.

Продолжительность пробного экзамена также, как и основного, составила 3 часа 55 минут. На тестовом ЕГЭ работали педагоги со всех школ, закрепленные за пунктами проведения экзамена. Сегодня не было общественных наблюдателей и представителей УВД, во всём остальном технология была соблюдена полностью.

Как пояснила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, основной целью тестового ЕГЭ является подготовка одиннадцатиклассников и педагогов к проведению единого государственного экзамена:

– В течение учебного года на основании федерального и регионального законодательства мы проводим несколько таких тренировок. Они нужны для того, чтобы не допустить нарушений и недочётов в основной период проведения ЕГЭ. Это достаточно важная процедура. Поскольку из-за тех или иных нарушений экзамен может не состояться, его результаты могут быть аннулированы. Каждый год дети участвуют разные, поэтому очень важно, чтобы они были подготовлены.

В ходе тестового ЕГЭ оценивался не только уровень подготовки выпускников к формату ЕГЭ, но также проводился мониторинг готовности пунктов сдачи к государственному экзамену.

Любовь Горбунова отметила, что все пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ в Озерске соответствуют техническим требованиям. Пункты ЕГЭ оборудованы онлайн наблюдением, и федеральный инспектор может в любой момент проконтролировать положение дел в каждой аудитории. Пункты ОГЭ оборудованы офлайн наблюдением.

Глава округа посетил школу №32 и познакомился со всеми этапами - от входа в школу и металлоискателя до аудитории, в которой выпускники будут выполнять экзаменационные задания.

– Действительно, очень важное мероприятие и для детей, и для родителей, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Экзамен – это некая путёвка в жизнь. Мы в своё время сдавали экзамены по определённым правилам, сейчас правила другие.

Я считаю, округ готов на сто процентов. У нас оборудованы два пункта для сдачи ЕГЭ – в школах №32 и №33, к ним предъявляются очень жёсткие требования, и у нас они все соблюдены. Я надеюсь, что все результаты экзаменов будут легитимными.

Ребятам я желаю успеха. Самое главное верить в себя и применить на экзаменах те знания, которые они получили за годы учёбы. Необходимо сконцентрироваться, приложить максимум усилий, и я уверен, что наши выпускники справятся.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39380/