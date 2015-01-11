После субботников на Южном Урале до свалок не доехало около тонны отходов

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пообещал кадровые решения главам муниципалитетов, где на улицах к 20 мая останутся мешки с мусором после субботников.

По словам и.о. министра строительства и инфраструктуры региона Виктора Тупикина, из 63 тонн мусора, собранного во время субботников, до свалки не доехало около тонны.

Кроме того, не завершены субботники в Златоусте (убрано 73% территории), Челябинске (85%), требуют внимания главы отдельные улицы в Магнитогорске.

«Уборке подлежало 355 млн квадратных метров области, на сегодняшний убрано 333 млн квадратных метров, это 94%. В субботниках было задействовано более 9 тыс. единиц техники, около 500 тыс. человек: активные горожане, жители населенных пунктов, работники УК, члены общественных и бюджетных организаций, серьезным было участие студентов и школьников – 220 тыс. человек. Наиболее серьезная активность жителей и организаций ЖКХ отмечена в Верхнем Уфалее, Кыштыме, Южноуральске, а также Ашинском, Чесменском районах. Всего собрано 63 тонны мусора, но около тонны из этого объема остается на улицах в мешках», – сообщил Виктор Тупикин, отметив, что не вывезенные мешки провоцируют повторное замусоривание очищенной территории, а следовательно, закономерно влекут негатив со стороны людей.

Среди провинившихся Златоуст, Копейск Миасс, Озерск, Еткуль, Красноармейский район, частично Челябинск, особенно Советский, Тракторозаводский, Центральный районы.

«Коллеги, из года в год одно и то же с мусором. За три дня, кто еще не вывез – вывезти. Министерство должно это проконтролировать. Это наше с вами лицо! Зазываем на субботники людей, а потом месяц вывезти не можем. Заранее надо об этом думать. Заранее!» – резюмировал врио губернатора Алексей Текслер, подчеркнув, что «если через три дня будут такие фотографии, на которых запечатлен мусор, последуют кадровые решения».

https://dostup1.ru/society/Posle-subbotnikov-na-Yuzhnom-Urale-do-svalok-ne-doehalo-okolo-tonny-othodov_116329.html