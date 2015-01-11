На выборах в Челябинской области избирательные протоколы будут учитывать по QR-кодам

На протоколах участковых избирательных комиссий напечатают машиночитаемый код.

Как рассказал председатель регионального избиркома Сергей Обертас, это нужно для облегчения ввода данных в единую автоматизированную систему подсчета голосов.

«Мы будем изготавливать на всех избирательных участках протоколы с QR-кодами. Процедура подсчета голосов и установления итогов традиционна — магия наступает в тот момент, когда протокол с участка привезут в территориальный избирком. Сначала его там традиционно просматривают, а потом происходит магия путем упрощения приема этих данных. Ввод в ГАС «Выборы» происходит практически мгновенно: положили-отсканировали, секунда — и данные в системе», — прокомментировал Сергей Обертас.

Ранее, до применения QR-кодов, протоколы проверяла специальная группа контроля, а затем данные вручную вносили в систему. Сергей Обертас подчеркнул, что новая методика позволит минимизировать человеческий фактор и избежать ошибок при обработке протоколов.

Также в Челябинскую область из Перми к сентябрю доставят более 200 электронных урн для бюллетеней. В целом на выборах на Южном Урале будет задействовано почти 450 таких комплексов.

8 сентября в Челябинской области пройдут выборы губернатора. Также в Челябинске и ряде других территорий будут выбирать депутатов райсобраний.

http://echochel.ru/news/2019/05/20/79918/