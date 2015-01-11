Состоялись публичные слушания «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год»

16 мая в актовом зале администрации публичные слушания открыл заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков. Председательствующим слушаний был избран депутат Собрания, член комиссии по бюджету и экономической политике Андрей Ухтеров.

С докладом «О социально-экономическом развитии Озерского городского округа за 2018 год» выступил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло.

Он напомнил, что в декабре 2018 года Собранием депутатов была утверждена Стратегия социально-экономического развития округа до 2035 года, которая содержит подробный анализ и прогноз всех параметров и показателей, характеризующих жизнь округа.

Анализируя демографическую ситуацию, Александр Жмайло отметил, что общее число жителей округа в 2018 году снизилось на 315 человек. Как пояснил докладчик, такая негативная тенденция в последние годы характерна в целом для российских городов. Что касается миграционного прироста, то на протяжении нескольких последних лет в округе наблюдается положительная динамика. Количество жителей, приезжающих в Озерск, превышает число уезжающих. В 208 году прирост составил 180 человек.

Александр Жмайло обратил внимание, что по объёму промышленного производства округ находится на четвёртом-пятом месте (наравне с Копейском) среди муниципальных образований Челябинской области, уступая только таким крупным городам, как Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

– Основным источником инвестиций в округе выступают средства федерального бюджета по программам, реализуемым градообразующим предприятием. Тревожным фактором является снижение объёма инвестиций за счёт внебюджетных источников, по итогам прошлого года он снизился на 26 процентов, – подчеркнул Александр Жмайло.

При этом ситуация на рынке жилья в минувшем году оставалась стабильной, сохранилось соотношение между строительством многоквартирных домов и индивидуального жилья, кроме того объём ввода жилья несколько превысил показатель 2017 года.

В 2018 году в Озерске наметилась тенденция к росту доходов населения и, соответственно, сектора торговли и услуг. Так, рост рынка продовольственных товаров составил около 18 процентов по сравнению с предыдущим годом. Объем доходов бюджета, которые формируются за счёт налогов, отчисляемых предприятиями малого и среднего бизнеса, в 2018 году увеличился на 10 млн рублей (8,2%). В Снежинске этот показатель оказался чуть выше (8,9%), в то время, как, например, в Трехгорном и Кыштыме он снизился.

Завершая выступление, Александр Жмайло назвал основные задачи для развития округа на ближайшие несколько лет: активное участие Озерского городского округа в национальных проектах, а также расширение взаимодействия с областью и соседними территориями.

С докладом «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год» выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва. Как следует из доклада, общий объем фактических поступлений доходов бюджета округа в 2018 году составил 3 430,7 млн рублей.

– По сравнению с 2017 годом поступления в бюджет округа увеличились на 1,5 процента за счёт роста налоговых платежей и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составили 807,3 млн рублей (23,5 процента в общем объеме доходов) и увеличились по сравнению с 2017 годом на 47,8 млн рублей.

Как пояснила Елена Соловьёва, рост налоговых поступлений в отчётном периоде по сравнению с 2017 годом составил 6,3 процента. В 2018 году была обеспечена положительная динамика по всем основным налоговым источникам. Наиболее высокими темпами росли платежи по налогам на доходы физических лиц, что обусловлено увеличением ставки дополнительного норматива, а также ростом заработной платы.

– Общая сумма расходов бюджета округа в 2018 году составила 3 410, 00 млн рублей. Традиционно более 80 процентов расходов имели социальную направленность. Эта цифра составила 2 848,7 млн рублей, что на 7,6 процентов выше уровня 2017 года, – подчеркнула Елена Соловьёва. – В 2018 году были обеспечены показатели уровня заработной платы по категориям работников, установленным Указами президента РФ, дважды увеличивался минимальный размер оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников.

В 2018 году на территории округа осуществлялась реализация муниципальных и ведомственных целевых программ. Все принятые расходные обязательства округа в 2018 году были исполнены без просроченной кредиторской задолженности.

Заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа по отчету об исполнении бюджета округа за 2018 год представил её председатель Андрей Глухов. Он отметил, что целью внешней проверки исполнения годового бюджета является подтверждение полноты и достоверности данных, оценка соблюдения бюджетного законодательства и уровня исполнения показателей, утверждённых решением о бюджете округа за отчётно-финансовый год:

– Бюджетные назначения по доходам за 2018 год были выполнены на 99,4 процента, по расходам – на 96,6. Расходование средств резервного фонда в 2018 году администрацией округа не производилось. Долговые обязательства погашались в установленные сроки без нарушений. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год подтверждает его достоверность.

Далее Андрей Глухов представил рекомендации Контрольно-счётной палаты. В частности, обеспечить эффективное целевое использование бюджетных средств, а также контроль за выполнением бюджетными учреждениями показателей муниципальных заданий, принять меры по недопущению роста дебиторской задолженности, продолжить работу по повышению качества бюджетного планирования. В завершении выступления, председатель Контрольно-счётной палаты отметил, что отчёт об исполнении бюджета округа за 2018 год соответствует требованиям бюджетного законодательства.

По итогам публичных слушаний с учётом поступивших предложений были сформированы рекомендации. На плановом заседании Собранию депутатов предстоит рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39420/