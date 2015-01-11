Как купить недвижимость в Москве, СПб и Екатеринбурге от группы ЛСР, не выезжая из города?

23 мая в городе Озерске пройдет "Ярмарка недвижимости" в офисе банка ВТБ , на которой жители Озерска смогут ознакомиться с предложениями крупнейшего застройщика России - "Группы ЛСР" и специальными условиями по ипотеке от банка ВТБ. У жителей Озерска будет возможность получить бесплатную консультацию от представителей "Группы ЛСР" по Челябинской области - АН "Инженер", которые специально приехали в Озерск, чтобы ответить на все вопросы о строительной компании, об особенностях города для переезда, учебы или инвестиций, и помочь выбрать оптимальный вариант покупки квартиры в Санкт-Петербурге, Москве или Екатеринбурге.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Озёрск, пр. Карла Маркса, д. 4б.

«Группа ЛСР» предлагает огромный выбор жилья на любой бюджет — от комфорт- до премиум-класса. Стоит отметить, что рынок недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы очень рентабельный. Приобретая квартиру в новостройке сегодня, можно существенно не только сэкономить, но и заработать.

На ярмарке недвижимости гостей мероприятия ждут индивидуальные консультации специалистов по недвижимости Москвы, Санкт Петербурга и Екатеринбурга, презентации объектов «Группы ЛСР», а также возможность за один день бесплатно забронировать понравившуюся квартиру, зафиксировать ее текущую стоимость, оформить ипотеку* или рассрочку от строительной компании, и даже купить и все это — не выезжая из города.

Цены на квартиры группы «ЛСР» в Санкт-Петербурге начинаются на студии от 1,7 миллиона рублей, на однокомнатные от 2,2 миллиона. рублей, в Москве — от 5,4 миллиона рублей (300 метров от станции метро). Стоит отметить, что цены указаны за недвижимость в черте города, а не в Подмосковье и Ленинградской области.

На Ярмарке недвижимости также будет представлены предложения по городу Челябинску, как вторичного, так и первичного жилья. Цены в городе Челябинске на сегодняшний день достаточно доступны. Минимальная стоимость однокомнатной квартиры начитается от 800 тысяч рублей. Большое количество предложений.

На ярмарке опытные специалисты гарантируют индивидуальный подход к каждому клиенту и помогут выбрать жилье, исходя из личных запросов и бюджета. На мероприятии можно будет увидеть актуальные фотографии объектов, трансляции с онлайн-камер и узнать все тонкости о технологиях строительства и социальной инфраструктуре.

Ждем вас 23 мая с 12 до 19 часов по адресу:г. Озёрск, пр. Карла Маркса, д. 4б.

Тел: Челябинск +7 (351) 700-00-55, Санкт-Петербург +7 (812) 640-00-40

Приходите, выбирайте и покупайте!