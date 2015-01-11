Вопросы безопасности на дорогах решаются сообща

В администрации состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) под председательством первого заместителя главы Озерского городского округа Ивана Сбитнева.

В повестке дня значились несколько вопросов: о состоянии аварийности в округе; планы на 2019 год по нанесению разметки и ремонту проезжей части; поведение детей на дорогах.

Заседание началось с доклада начальника отдела ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Андрея Поцелуйко, который привел данные об обстановке на дорогах за четыре месяца текущего года: всего было зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), ранения в них получили 19 человек.

В подавляющем большинстве случаев виновниками ДТП становились водители транспортных средств (88 процентов), основные причины ДТП - неправильный выбор скоростного режима и нарушение очередности проезда.

Сложной остается обстановка по ДТП, связанным с наездами на пешеходов (зарегистрировано 5 случаев) и с управлением автомобилями в состоянии опьянения (4 случая, все с пострадавшими). Нарядами ДПС регулярно проводятся рейды: так, за истекший период задержан 101 нетрезвый водитель (38 из этого числа - в состоянии опьянения с признаками уголовно наказуемого деяния).

Сравнив статистику происшествий с показателями аналогичного периода прошлого года, Андрей Поцелуйко критически оценил обстановку на дорогах округа, назвал ее сложной и с целью повышения безопасности передал администрации округа свои предложения. В том числе, обратил особое внимание на состояние Татышского шоссе (качество дорожного полотна, нанесение разметки и установку знаков), на разъяснительную работу с населением – прежде всего, с детьми и молодежью (профилактику в преддверии каникулярного сезона). Отдельно остановился Андрей Поцелуйко на том, что в настоящее время пешеходы массово нарушают Правила дорожного движения, передвигаясь по диагонали на перекрестках, где движение организовано с помощью трех- и пятифазных светофоров: в Озерске нет ни одного объекта, достаточно оборудованного для такого передвижения пешеходов.

Согласившись с актуальностью сказанного, члены комиссии перешли к планам на текущий год. В общих чертах о них доложила начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова:

- В 2019 году из бюджета Озерского городского округа на ремонт асфальтобетонного покрытия выделено 27 млн 963 916 рублей, в том числе 27 млн. рублей - в рамках Ведомственной программы «Основные направления дорожной деятельности» и 963 916 рублей - по муниципальной программе благоустройства. В настоящий момент у нас подготовлена документация и уже объявлены аукционы на выполнение работ на общую сумму 22 млн 529 552 рублей - за счёт этих денежных средств планируется выполнить ремонт отдельных участков проезжей части автомобильных дорог на общей площади 27 774, 35 кв. метров.

Также планируется отремонтировать проезды к дворовым территориям на общей площади 2 769, 35 кв. метров в Озерске и Метлино (в основном, аукционы состоялись, победители известны, контракты подписаны, до конца июня все свои обязательства подрядчики должны выполнить).

Начальник УКСиБ предоставила информацию о том, что в 2019 году из областного бюджета нашему округу выделена субсидия на ремонт автомобильных дорог в сумме 17 млн. 100 тысяч рублей. На эти средства предполагается отремонтировать отдельные участки на трех шоссе - Татышском, Метлинском и Озерском. Также будет проведен ремонт Каслинского шоссе: от ул. Коммуны до канала – силами ФГУП «ПО «Маяк», подготовлена аукционная документация по определению подрядчика на второй участок.

Надежда Белякова дополнительно сообщила, что в 2019 году выделен 1 млн. рублей на реализацию мероприятий по обустройству в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ОГО» следующих пешеходных переходов: ул. Ермолаева, 26 (СЮТ), ул. Космонавтов, 10 (ОГКИ), ул. Студенческая, 7 (МИФИ), ул. Бажова, 36 (СОШ №36).

Согласно условиям муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети Озерского городского округа, разметка на проезжей части и пешеходных переходах должна быть нанесена до 30 мая, до 01 сентября – вторично. ГИБДД и межведомственна комиссия по БДД рекомендовала выполнить эти работы в первую очередь около образовательных организаций, где в ближайшее время пройдут экзамены и вскоре начнут действовать летние школьные лагеря.

После этого комиссия перешла к обсуждению темы безопасного поведения детей на дорогах. О мероприятиях и опыте, накопленном в сфере образования, доложила начальник Управления образования Любовь Горбунова. Она пояснила, что ежегодно совместно с ГИБДД формируется специальная программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения – она рассчитана на учащихся и их родителей (помимо 5-10 общих свои мероприятия самостоятельно реализуют школы и лицеи). В округе работает 9 кабинетов по безопасности дорожного движения, создано 8 детских площадок для проведения специальных занятий, 49 уголков по БДД, организовано 8 отрядов юных инспекторов дорожного движения.

- Очень большую работу у нас проводит Дворец творчества детей и молодёжи, а именно: объединение, которым руководят Дмитрий Колосов и Марина Самсонова - наши педагоги дополнительного образования. Это образцовый центр по пропаганде безопасного дорожного движения среди детей и подростков, его опыт взят на вооружение Министерством образования Челябинской области, – отметила Любовь Горбунова и добавила, что в этом году ДТДиМ участвует в муниципальном конкурсе с социальным проектом «Город безопасности», чтобы усилить данное направление.

Добрые слова адресовала начальник управления образования всем педагогам, которые начиная с детского сада учат детей правильному поведению на улицах и дорогах и сами постоянно участвуют в различных образовательных вебинарах:

- Тот факт, что за отчетный период из 8 тысяч детей, посещающих учреждения образования, только двое детей стали участниками дорожно-транспортного происшествия за отчетный период, подтверждает, что в школах и садиках проводится очень серьёзная системная целенаправленная работа. Но в связи с тем, что проблемы существуют, она будет продолжена.

В завершение разговора о поведении детей на дорогах, Иван Сбитнев сообщил, что в ближайшее время с участием депутата ЗСО Михаила Похлебаева будет рассмотрен вопрос о ситуации, сложившейся на улице Менделеева, возле СОШ №32 (начальная школа), где нет парковки и родители, доставляя своих чад к ограждению образовательной организации, зачастую подвергают их жизнь опасности.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39427/