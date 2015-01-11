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Вопросы безопасности на дорогах решаются сообща

В администрации состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) под председательством первого заместителя главы Озерского городского округа Ивана Сбитнева.

В повестке дня значились несколько вопросов: о состоянии аварийности в округе; планы на 2019 год по нанесению разметки и ремонту проезжей части; поведение детей на дорогах.

Заседание началось с доклада начальника отдела ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Андрея Поцелуйко, который привел данные об обстановке на дорогах за четыре месяца текущего года: всего было зарегистрировано 233 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), ранения в них получили 19 человек.

В подавляющем большинстве случаев виновниками ДТП становились водители транспортных средств (88 процентов), основные причины ДТП - неправильный выбор скоростного режима и нарушение очередности проезда.

Сложной остается обстановка по ДТП, связанным с наездами на пешеходов (зарегистрировано 5 случаев) и с управлением автомобилями в состоянии опьянения (4 случая, все с пострадавшими). Нарядами ДПС регулярно проводятся рейды: так, за истекший период задержан 101 нетрезвый водитель (38 из этого числа - в состоянии опьянения с признаками уголовно наказуемого деяния).

Сравнив статистику происшествий с показателями аналогичного периода прошлого года, Андрей Поцелуйко критически оценил обстановку на дорогах округа, назвал ее сложной и с целью повышения безопасности передал администрации округа свои предложения. В том числе, обратил особое внимание на состояние Татышского шоссе (качество дорожного полотна, нанесение разметки и установку знаков), на разъяснительную работу с населением – прежде всего, с детьми и молодежью (профилактику в преддверии каникулярного сезона). Отдельно остановился Андрей Поцелуйко на том, что в настоящее время пешеходы массово нарушают Правила дорожного движения, передвигаясь по диагонали на перекрестках, где движение организовано с помощью трех- и пятифазных светофоров: в Озерске нет ни одного объекта, достаточно оборудованного для такого передвижения пешеходов.

Согласившись с актуальностью сказанного, члены комиссии перешли к планам на текущий год. В общих чертах о них доложила начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова:

- В 2019 году из бюджета Озерского городского округа на ремонт асфальтобетонного покрытия выделено 27 млн 963 916 рублей, в том числе 27 млн. рублей - в рамках Ведомственной программы «Основные направления дорожной деятельности» и 963 916 рублей - по муниципальной программе благоустройства. В настоящий момент у нас подготовлена документация и уже объявлены аукционы на выполнение работ на общую сумму 22 млн 529 552 рублей - за счёт этих денежных средств планируется выполнить ремонт отдельных участков проезжей части автомобильных дорог на общей площади 27 774, 35 кв. метров.

Также планируется отремонтировать проезды к дворовым территориям на общей площади 2 769, 35 кв. метров в Озерске и Метлино (в основном, аукционы состоялись, победители известны, контракты подписаны, до конца июня все свои обязательства подрядчики должны выполнить).

Начальник УКСиБ предоставила информацию о том, что в 2019 году из областного бюджета нашему округу выделена субсидия на ремонт автомобильных дорог в сумме 17 млн. 100 тысяч рублей. На эти средства предполагается отремонтировать отдельные участки на трех шоссе - Татышском, Метлинском и Озерском. Также будет проведен ремонт Каслинского шоссе: от ул. Коммуны до канала – силами ФГУП «ПО «Маяк», подготовлена аукционная документация по определению подрядчика на второй участок.

Надежда Белякова дополнительно сообщила, что в 2019 году выделен 1 млн. рублей на реализацию мероприятий по обустройству в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории ОГО» следующих пешеходных переходов: ул. Ермолаева, 26 (СЮТ), ул. Космонавтов, 10 (ОГКИ), ул. Студенческая, 7 (МИФИ), ул. Бажова, 36 (СОШ №36).

Согласно условиям муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети Озерского городского округа, разметка на проезжей части и пешеходных переходах должна быть нанесена до 30 мая, до 01 сентября – вторично. ГИБДД и межведомственна комиссия по БДД рекомендовала выполнить эти работы в первую очередь около образовательных организаций, где в ближайшее время пройдут экзамены и вскоре начнут действовать летние школьные лагеря.

После этого комиссия перешла к обсуждению темы безопасного поведения детей на дорогах. О мероприятиях и опыте, накопленном в сфере образования, доложила начальник Управления образования Любовь Горбунова. Она пояснила, что ежегодно совместно с ГИБДД формируется специальная программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения – она рассчитана на учащихся и их родителей (помимо 5-10 общих свои мероприятия самостоятельно реализуют школы и лицеи). В округе работает 9 кабинетов по безопасности дорожного движения, создано 8 детских площадок для проведения специальных занятий, 49 уголков по БДД, организовано 8 отрядов юных инспекторов дорожного движения.

- Очень большую работу у нас проводит Дворец творчества детей и молодёжи, а именно: объединение, которым руководят Дмитрий Колосов и Марина Самсонова - наши педагоги дополнительного образования. Это образцовый центр по пропаганде безопасного дорожного движения среди детей и подростков, его опыт взят на вооружение Министерством образования Челябинской области, – отметила Любовь Горбунова и добавила, что в этом году ДТДиМ участвует в муниципальном конкурсе с социальным проектом «Город безопасности», чтобы усилить данное направление.

Добрые слова адресовала начальник управления образования всем педагогам, которые начиная с детского сада учат детей правильному поведению на улицах и дорогах и сами постоянно участвуют в различных образовательных вебинарах:

- Тот факт, что за отчетный период из 8 тысяч детей, посещающих учреждения образования, только двое детей стали участниками дорожно-транспортного происшествия за отчетный период, подтверждает, что в школах и садиках проводится очень серьёзная системная целенаправленная работа. Но в связи с тем, что проблемы существуют, она будет продолжена.

В завершение разговора о поведении детей на дорогах, Иван Сбитнев сообщил, что в ближайшее время с участием депутата ЗСО Михаила Похлебаева будет рассмотрен вопрос о ситуации, сложившейся на улице Менделеева, возле СОШ №32 (начальная школа), где нет парковки и родители, доставляя своих чад к ограждению образовательной организации, зачастую подвергают их жизнь опасности.

Вопросы безопасности на дорогах решаются сообща

Вопросы безопасности на дорогах решаются сообща

Вопросы безопасности на дорогах решаются сообща

Вопросы безопасности на дорогах решаются сообща

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39427/

Ключевые теги: Администрация ОГО, дороги, дороги, заседание.

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