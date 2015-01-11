Вниманию водителей: на Южном Урале начался массовый ремонт мостов

В Челябинской области стартует ремонт мостов, который продлится до сентября 2019 года, – автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

В ближайшие дни дорожники приступят к ремонту трех объектов: моста через реку Уй (Южноуральск – Магнитогорск, км 81); моста через реку Теча (Бродокалмак – Сугояк, км 1) и моста через реку Ольховка (Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск, км 59). Работы будут выполняться в срок с мая по сентябрь.

Кроме того, в администрации Миасса сообщили, что на железнодорожном переезде 29-го км перегона «Устиново-Курамино» (направление Миасс – Учалы) будет частично закрыто движение автотранспорта 23 мая с 9 до 17 часов. Движение машин будет осуществляться поочередно по одной полосе.

https://dostup1.ru/society/Vnimaniyu-voditeley-na-Yuzhnom-Urale-nachalsya-massovyy-remont-mostov_116451.html