Синоптики рассказали, каким будет лето в 2019 году

Начало лета на большей части России будет теплым. Средние температуры ожидаются выше нормы.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что весь 2018 год в нашей стране был достаточно теплым и прошедшая зима не очень суровой. А вот март 2019-го вошел в число самых теплых за все время метеонаблюдений. Аналогичным был и апрель. Норма была превышена на 2,5 градуса.

Многие ориентируются на народные приметы, но они не всегда научно подтверждены, отмечают синоптики. После суровой зимы не обязательно наступит жаркое лето, а после мягкой зимы не всегда нас ждет прохладное лето.

«Это лишь человеческая логика. После суровой зимы бывает и теплое лето, и очень холодное», – отметил Вильфанд. Он добавил, что климат – масштабная величина, поэтому чтобы вывести стойкую тенденцию, период потепления должен длиться не один десяток лет.

Что касается Челябинской области, то синоптики прогнозируют на сегодня сильный ветер, в некоторых районах возможны грозы. Высока вероятность пожаров в лесах.

Кстати, в среднем в году в Челябинске наблюдается 25 гроз.

На июнь обычно приходится по 7 таких явлений, но в 1993 году была зафиксирована 21 гроза.

https://www.cheltv.ru/sinoptiki-rasskazali-kakim-budet-leto-v-2019-godu/