Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Изначально правительственный законопроект, прошедший первое чтение в декабре, предполагал введение не только фото-, но и видеоконтроля.

Кроме того, предлагалось оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта.

Позже кабмин отказался от идеи обязательной видеосъемки. Соответствующие поправки были одобрены комитетом ГД по транспорту и строительству ко второму чтению документа. При этом требование о фотофиксации сохранялось.

Также конкретизировались требования к производственно-технической базе пункта техосмотра. Помимо этого, было определено, что порядок организации и проведения технического осмотра автобусов устанавливается правительством. Второе чтение проект прошел 16 мая.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что "усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили".

Кроме того, по его мнению, реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупцию в этой сфере.

Нововведения должны вступить в силу через год после опубликования закона.

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