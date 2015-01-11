На Южном Урале утвердили график празднования Сабантуя

В Челябинской области праздновать Сабантуй – ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ – начнут 8 июня, а закончат – 6 июля.

Первое мероприятие состоится в Кунашакском районе на берегу озера Чебаркуль. Затем празднования пройдут в Ашинском районе, Миассе, Нязепетровске, Аргаяшском и Нагайбакском районах, Магнитогорске, Еманжелинске, Златоусте и в других муниципалитетах.

Областной Сабантуй 6 июля пройдет в Троицке. В Челябинске 1 июня в горсаду имени Пушкина состоится Детский Сабантуй, в парке имени Тищенко праздник пройдет 23 июня, а в саду Победы – 30 июня.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-utverdili-grafik-prazdnovaniya-Sabantuya_116688.html