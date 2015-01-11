Южноуральский город получил грант на благоустройство

Один из проектов благоустройства Челябинской области стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Известно, что заявки были поданы от восьми южноуральских муниципалитетов, но кто попал в число счастливчиков и получит 60 миллионов, пока не разглашается.

Как рассказал главе региона Алексею Текслеру на вчерашнем заседании правительства его заместитель Сергей Шаль, в конкурсе приняли участие восемь лучших проектов их Верхнего Уфалея, Кыштыма, Южноуральска, Троицка, Снежинска, Карабаша, Сима и Юрюзани. Но какой из них получит 60 миллионов на создание комфортной городской среды станет известно только завтра, 31 мая, во время торжественного награждения в Воронеже. Всего победителями конкурса признаны 80 проектов из 46 регионов страны.

Алексей Текслер поставил задачу увеличить число участников на следующий конкурс, тем более, что в регионе достаточно достойных и интересных проектов. Тем городам, которые участвовали в этом году, но не победили, губернатор пообещал поддержку из областной казны. По мнению Алексея Текслера такое поощрение, в том числе, станет стимулом для подготовки новых проектов благоустройства и активного участия малых городов в федеральном проекте.

Напомним, Челябинская область становится участником всероссийского конкурса проектов малых городов уже во второй раз. В 2018-м ни один из муниципалитетов не вошел в число победителей, хотя проекты получили высокие оценки федералов. В текущем году эти проекты получили в общей сложности более 190 миллионов из регионального бюджета и будут реализованы, отмечают в пресс-службе губернатора.

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