От +5 до +30 градусов: погода в Челябинской области на выходные

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается жаркая погода – синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди и грозы, возможен град.

В субботу, 1 июня, прогнозируется 10-15 градусов ночью, в низинах похолодает до плюс пяти. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов, на юге области – до 30. Отдельные порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, ночные температуры составят 11-16 градусов, дневные – 20-25, на юге региона потеплеет до плюс 28. В отдельных районах пройдут дожди и грозы.

В Челябинске 1 июня ожидается 23-25 градусов, переменная облачность, без существенных осадков. В воскресенье сохранится такая же температура, но возможна гроза. Ветер усилится до 17 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Ot-5-do-30-gradusov-pogoda-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-vyhodnye_116780.html