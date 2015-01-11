На пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске появится граффити

По согласованию с жильцами дома 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске художники-граффитисты приступили к оформлению фасада.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 31 декабря 2018 года, обрушилась секция дома. Под завалами погибли 39 человек. Рухнувшую секцию разобрали, после экспертизы дом признали пригодным для проживания, а место трагедии решили благоустроить.

По словам главного архитектора администрации Магнитогорска Дмитрия Хоменко, эскиз создал заведующий кафедрой дизайна МГТУ Андрей Григорьев. Воплощают идею в жизнь мастера Михаил Котлованов и Тимур Абдуллаев.

«Мы собирались с жителями, общались, выслушивали их идеи и предложения. Все они однозначно отказались от воздвижения памятника, часовни или стелы. На стенах дома появятся изображения белых птиц и неба, выполненные в стиле оригами», – рассказал Дмитрий Хоменко.+

Работы планируется завершить до конца недели.

https://dostup1.ru/society/Na-postradavshem-ot-vzryva-dome-v-Magnitogorske-poyavitsya-graffiti_116892.html