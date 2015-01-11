Новый вид алиментов может появиться в России

В России придумали новый вид алиментов. В скором времени после развода родителей намерены обязать дополнительно оплачивать детям жилье.
С таким предложением выступило федеральное министерство юстиции. Соответствующий законопроект был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов. Согласно ему, для получения алиментов такого рода ребенок должен быть признан нуждающимся в жилье. Однако и родитель, на которого будут возложены выплаты, должен будет считаться трудоспособным. Необходимость такой денежной поддержки и ее размер будет определяться по решению суда.
Добавим, что в марте глава Минюста РФ также заявил о том, что родителей нужно обязать содержать детей во время их обучения в вузах. Кроме того, ведомство готовит и ряд других поправок в семейное законодательство.
https://www.cheltv.ru/novyj-vid-alimentov-mozhet-poyavitsya-v-rossii/
Ключевые теги: алименты, нововведение, жилье, дети.
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