Рособрнадзор сообщил первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил о первых результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится в нашей стране уже в течение десяти лет.

Основной вывод Рособрнадзора заключается в том, что никаких неожиданностей ЕГЭ в этом году не принес. Все оказалось так, как предполагало федеральное надзорное ведомство. Исходя из этого, руководство Рособрнадзора заключает, что метод тестирования в ходе ЕГЭ себя оправдывает с точки зрения его объективности и прозрачности.

В разрезе школьных предметов сообщается, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Также надзорное ведомство сообщает, что результаты ЕГЭ за прошлые годы позволили определить по регионам и населенным пунктам распределение учащихся по уровням показанных ими результатов тестирования. На основе этого проводилась работа по повышению квалификации учителей на основе типичных ошибок, допущенных в процессе сдачи ЕГЭ. Это, по мнению федеральных чиновников, послужило основой для достижения более высоких результатов в текущем году.

https://apral.ru/2019/06/08/rosobrnadzor-soobshhil-pervye-rezultaty-ege.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop