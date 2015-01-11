Появился третий кандидат на пост губернатора Южного Урала

Юрист и общественник Александр Лебедев подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области – он стал третьим претендентом на пост главы региона.

Лебедев выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, ему предстоит собрать более 13 тыс. подписей.

Выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Челябинской области можно до 24 июня, с 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней.

Напомним, ранее документы в облизбирком подали врио губернатора Алексей Текслер и предприниматель Андрей Аюпов. Все они будут участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев.

https://dostup1.ru/politics/Poyavilsya-tretiy-kandidat-na-post-gubernatora-Yuzhnogo-Urala_117060.html