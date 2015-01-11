В Озерске состоялся открытый Кубок округа по парусному спорту

Статусные соревнования на акватории Иртяша шли в зачёт национального фестиваля «Паруса России» среди школьников 8 – 14 лет в классе яхт «Оптимист», который стал ещё и I этапом Кубка Челябинской области.

Организаторами парусной регаты, состоявшейся при поддержке «Маяка», традиционно стали тренеры и спортсмены озерского яхт-клуба «Галс», которому этой осенью исполнится 61 год. В состязаниях приняли участие юные яхтсмены из Озерска и Снежинска.

- В городе есть все условия, чтобы заниматься таким красивым видом спорта, как парусный, - подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Он учит детей мыслить стратегически, а в соревнованиях формируется характер юных спортсменов. Поэтому и администрация округа, и руководство «Маяка» большое внимание уделяют развитию детского спорта.

Инициатива проводить региональные регаты среди школьников принадлежит Вячеславу Костикову, одному из корифеев парусного спорта в Озерске.

23 года назад идея переросла в реальность, и впервые в нашем городе был дан старт гонкам юных яхтсменов из городов Уральского федерального округа. Четвёртый год подряд престижные старты опекает ПО «Маяк».

- У руководства предприятия нет выборочного подхода к видам спорта, которыми занимаются юные озерчане, - отметил главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев. – Мы стараемся поддерживать абсолютно всех ребят, в том числе яхтсменов. Парусный спорт - технически сложная дисциплина как с точки зрения обучения, так и с точки зрения обеспечения спортивным инвентарём. Я знаю, о чём говорю: сам в юношестве ходил под парусами. Поэтому «Маяк» просто не может оставаться в стороне в дальнейшем развитии и популяризации этого вида олимпийской программы.

- Погода немного подвела. Всю регату сопровождал холод, и яхтсменов поливал дождь, - сокрушался Вячеслав Костиков. - Но нам удалось провести все восемь гонок. Школьникам, а также тренерам команд очень понравилась организация соревнований. Каждый юный яхтсмен на память о стартах в Озерске получил сувениры, а победители и призёры кроме кубков, медалей и грамот, ещё и специальную экипировку для занятий парусным спортом. Конечно, во всём этом большая заслуга «Маяка».

Маленькая озерская звёздочка парусного спорта – шестиклассница школы №33 Елизавета Налимова вернулась из Крыма, где повышала мастерство в яхт-клубе Ялты, а также стала победительницей Всероссийских соревнований «Золотое кольцо».

- Сезон начался классно, - улыбалась Елизавета. – В традиционных стартах в Озерске выступила удачно. Надеюсь, что буду бороться за самые высокие места и на чемпионате Челябинской области, который состоится в конце июня в нашем городе.

В командном зачёте Кубка Озерского городского округа и I этапа Кубка Челябинской области места распределились следующим образом: 1 место - Озерск, 2 место – Снежинск.

Итоги открытого Кубка ОГО в классе яхт «Оптимист», «Зум-8» на призы ПО «Маяк»

Класс «Оптимист». Общий зачёт.

1. Лев Лежнев (Снежинск)

2. Виталий Лебедев (Озерск)

3. Андрей Борисов (Озерск)

Класс «Оптимист». Старшие юноши

1. Лев Лежнев (Снежинск)

2. Виталий Лебедев (Озерск)

3. Андрей Борисов (Озерск)

Класс «Оптимист». Старшие девушки

1. Милена Кузьмина (Снежинск)

2. Елизавета Налимова (Озерск)

3. Елена Рябухина (Озерск)

Класс «Оптимист». Мальчики

1. Лев Лежнев (Снежинск)

2. Савва Волков (Озерск)

3. Александр Рябухин (Озерск)

Класс «Оптимист». Девочки

1. Елизавета налимова (Озерск)

2. Елена Рябухина (Озерск)

Класс «Зум-8». Юноши

1. Дмитрий Мощаров (Озерск)

2. Евгений Разжигаев (Снежинск)

3. Константин Конюхов (Снежинск)

Класс «Зум-8». Девушки

1. Александра Афоньшина (Снежинск)

Источник: «Вестник Маяка». Фото Владимира Малышкина

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39695/