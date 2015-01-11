Озерск посетил знаменитый писатель и публицист Александр Проханов

В ходе визита в Озерск Александр Проханов в сопровождении делегации ПО «Маяк» и главы округа Евгения Щербакова посетил градообразующее предприятие. В музее первого реактора «А» знаменитому писателю рассказали о становлении советской атомной отрасли.

Приезд Александра Проханова в Озерск связан со съемками в телепроекте. В нем Александр Андреевич рассказывает об интересных местах России, где вершилась мировая история.

- Александр Андреевич видит мир совершенно по-другому. Много говорили о его философии, он называет себя «солдатом империи». Исключительный патриот нашей страны, интереснейший человек. Проханов отметил, что ему понравился Озерск и наши люди, потомки тех, кто стоял у истоков города и отрасли, - поделился впечатлениями глава округа Евгений Щербаков.

В завершение визита Александр Проханов поздравил ПО «Маяк» с предстоящей 71-й годовщиной со дня основания и пожелал процветания Озерску и градообразующему предприятию.

Источник: «Вестника Маяка».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39702/