Бюджетный комитет ЗСО перераспределил около 2,6 млрд в пользу школьников и экологии

Депутаты комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Челябинской области одобрили изменения в областной бюджет на 2019 год.

Так, законопроектом предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 116,6 млн рублей. Средства в размере 60 млн рублей будут направлены победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений – Карабашскому городскому округу за проект «Новый Карабаш. Создание нового городского центра»; 56,6 млн рублей будет направлено на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Также комитет ЗСО перераспределил около 2,6 млрд рублей зарезервированных средств в пользу школьников, экологии и жителей аварийных домов.

«За счет перераспределения уже имеющихся зарезервированных средств предусматривается дополнительное финансовое обеспечение образовательного процесса с учетом увеличения контингентов учащихся в размере 1,8 млрд рублей, на приобретение 65 низкопольных автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива будет направлено 761,2 млн рублей, 20 миллионов направляем на приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», – прокомментировал изменения председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Мякуш.

С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета составляют по доходам – 177,4 млрд рублей, по расходам – 192,9 млрд рублей. Дефицит остается без изменений – 15,5 млрд рублей.

Законопроект поддержан депутатами комитета по бюджету и налогам и рекомендован на рассмотрение депутатам на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

https://dostup1.ru/finance/Byudzhetnyy-komitet-ZSO-pereraspredelil-okolo-26-mlrd-v-polzu-shkolnikov-i-ekologii_117358.html