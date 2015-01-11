Простые правила. Как уберечься от энтеровируса?

В Роспотребнадзоре напомнили, что летом вероятность заболеть энтеровирусной инфекцией возрастает в несколько раз. Заболеть могут как взрослые, так и дети. Но последние гораздо больше уязвимы к этой инфекции.

А она может иметь очень серьезные последствия: вызвать менингит, отек мозга, пневмонию и психические расстройства.

Симптомы энтеровирусной инфекции – язвы на слизистой во рту, сильная рвота, понос, высокая температура. Этот микроб передается не только через контакт с зараженными руками другого человека. Он также живет в воде, может находиться в пище, на овощах, игрушках и других предметах.

При первых симптомах этого заболевания нужно сразу обратиться к врачу. А чтобы защититься от этой бактерии, нужно просто не пренебрегать простыми правилами: пить кипяченую или бутилированную воду, купаться только в официально разрешенных местах и не заглатывать воду, мыть руки с мылом перед едой и после каждого посещения туалета. Тщательно мыть фрукты и овощи. Не помешает и ополаскивание их кипятком (при температуре 100 градусов энтеровирус погибает).

Кроме того, в холодильнике нужно хранить на разных полках приготовленные блюда и сырые продукты, упакованные в отдельную чистую тару, следить за сроком их годности и приобретать только в местах санкционированной торговли.

На кухне необходимо пользоваться отдельными ножами и досками для сырых и готовых продуктов, и не забывать о регулярной влажной уборке и проветривании комнат.

https://www.cheltv.ru/prostye-pravila-kak-uberechsya-ot-enterovirusa/