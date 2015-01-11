День летнего солнцестояния-2019: приметы и запреты

В пятницу, 21 июня, наступил день летнего солнцестояния, самый длинный в Северном полушарии и самый короткий в Южном – астрологи советуют сегодня избегать дурных мыслей и настраивать себя на лучшую жизнь.

В этот день Солнце стоит над горизонтом максимально высоко, поэтому в это время наблюдается самый длинный световой день в году. Многие считают, что это длительное событие, но на самом деле солнцестояние – это лишь мгновение. Фактически, солнцестояние – это точка земной орбиты, при прохождении через которую позади остается астрономическое лето. Летним солнцестоянием, как бы это грустно ни звучало, открывается осенний сезон. День перестает прибавляться, начиная медленно убывать.

ОСОБЕННОСТИ 21 ИЮНЯ

Энергетика Солнца в этот день будет максимальной. Это значит, что может резко повыситься эмоциональный фон. Люди могут быть более чувствительными, агрессивными, восприимчивыми к негативу.

С другой стороны, максимальная активность Солнца поможет побороть комплексы, страхи, начать что-нибудь новое в своей жизни. Это будет прекрасный день для начала самореализации в какой-то отдельной области. Индивидуальность людей будет выходить на поверхность, не требуя доказательств.

21 июня полезно проявить великодушие, избегая эгоизма. В астрологическом плане никаких проблемных моментов не предвидится, так как Солнце не будет связано аспектами с планетами или Луной.

Экстрасенсы указывают на то, что в такие дни сны часто являются вещими. Происходит много скрытых позитивных изменений в жизни. Заметить их порой трудновато, но внимательным людям это будет совершенно точно под силу. Можно ждать важных судьбоносных встреч, заниматься поисками второй половинки.

ПРИМЕТЫ В ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ

- если погода будет плохой, то год окажется неурожайным;

- если в течение дня Солнце хотя бы на миг скроется за тучей, летом не будет хороших новостей;

- если много утренней росы – урожай будет обильным. Этой росой принято умываться, чтобы долго оставаться молодым;

- если в ночь на летнее солнцестояние на небе много звезд, то будет осенью много грибов;

- если в праздник встретить рассвет – будешь сильным и здоровым;

- если в этот день парень обольет девушку водой, то в скором времени ждать их свадьбы.

https://dostup1.ru/society/Den-letnego-solntsestoyaniya-2019-primety-i-zaprety_117401.html