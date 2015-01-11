Stand Up в Озерске: до новых встреч

Актуальный на сегодняшний день формат «Стою на сцене с микрофоном и веселю народ» уверенно продвигается в нашем городе, что подтвердила очередная встреча участников Stand Up-движения в минувшую субботу.

Озерское стендап-шоу «Открытый микрофон» дает возможность абсолютно каждому, кто пожелает, выступить перед зрителями и посмеяться вместе со всеми над нашей жизнью в разных ее проявлениях.

Многие, кто пришел на программу, уже знали о ней из разных источников. Организатор и идейный вдохновитель Алексей Андреев радушно встречал и робко входящих в зал, и завсегдатаев.

Большая часть шуток участников заходила «на ура», потому что многое, о чем говорили люди с микрофоном, оказалось злободневным и жизненным. Особенно повеселила фраза о ремонте дорог в Озерске: «Сейчас у нас срезали асфальт. Всё, остановитесь, больше ничего делать не надо!»

Успешно выступили представительницы прекрасного пола: Анна Хорина, Диана Толкачева и Александра Матерухина. Известно, что StandUp долгое время считался делом мужским, женщины в нем были, скорее, исключением. Но постепенно девушки захватили микрофон. И в Озерске тоже. Очаровательные частницы умно и порой дерзко шутили о том, с чем мы каждый день сталкиваемся и о чем знаем, но не произносим вслух. Отдельная тема – воспитание детей. Вот уж где кладезь для живых юмористических историй.

Атмосфера была теплая, дружеская, без официоза. Публика активно реагировала на шутки, все чувствовали себя комфортно и свободно. Алексей Андреев, которого поздравляли с недавно прошедшим днем рождения, отлично вел мероприятие: чувствовал аудиторию, регулировал ее настроение.

Прошедшая встреча оказалась заключительной в нынешнем сезоне, организаторы ждут участников и зрителей в сентябре. По всей видимости, Stand Up-движение будет развиваться в Озерске и дальше. Для кого-то поход на шоу станет идеальнейшим способом расслабиться и поднять настроение после работы. Что ж, дорогу осилит идущий. Вернее, шутящий…

Наталья Колянова