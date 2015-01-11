Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.06.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

. Сегодня понедельник 24 июня 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была +19 град. С

• атмосферное давление 739 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85 %

• ветер Северо Западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения:

Октябрьская 8,18, Семёнова 9, Гайдара 22-1п, с 9 до окончания

Набережная 43, Ленина 26, К.Маркса 24, 22-9п, 16-1п, Дзержинского 56-4п, с 9 до 12 часов

2. В сетях электро-снабжения :

Гайдара 9, с 10 до 11 часов

3. В сетях горячего водоснабжения :

Октябрьская 8,18, Гайдара 22-1п, с 9 до окончания

Ленинградская 11, Победы 52, Набережная 43, Ленина 26, с 9 до 12 часов

Советская 42, с 10.30 до оконч

Вниманию озерчан!

24 и 25 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 24 июня 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, в горах до умеренных, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 14-19º, в низинах плюс 9-14º, днем плюс 24-29°, на юге до плюс 24º.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 168 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39744/